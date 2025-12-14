ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
何晴生前曾患腦瘤！　治療後淡出演藝圈…最後一次公開現身畫面曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星何晴驚傳13日於北京離世，享壽61歲。她因演出瓊瑤連續劇《青青河邊草》被台灣觀眾熟知，對大陸觀眾而言，是唯一一位演過四大名著翻拍劇的女演員，古典美人的顏值令人印象深刻，然而近年傳出罹患腦瘤，因此淡出演藝圈。

▲▼何晴生前曾患腦瘤！治療後淡出演藝圈。（圖／翻攝自微博）

▲何晴驚傳離世震驚演藝圈。（圖／翻攝自微博）

何晴在1991年播出的《青青河邊草》扮演「華又琳」在台灣打開知名度，隨後在中視古裝八點檔《戲說慈禧》扮演「慈安太后」，接著演出《人面桃花》、《情劍山河》等八點檔台劇。她也活躍大陸戲劇圈，曾演出四大名著翻拍劇《西遊記》憐憐、《三國演義》扮演小喬、《水滸傳》扮演李師師、《紅樓夢》秦可卿等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼何晴生前曾患腦瘤！治療後淡出演藝圈。（圖／翻攝自微博）

▲何晴演出《青青河邊草》台灣打開知名度。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼何晴《戲說慈禧》。（圖／翻攝自YouTube）

▲何晴《戲說慈禧》。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼何晴生前曾患腦瘤！治療後淡出演藝圈。（圖／翻攝自微博）

▲何晴被陸網形容唯一演過四大名著的女演員。（圖／翻攝自微博）

而何晴因拍戲與演員許亞軍相戀，兩人於1995年結婚，並育有一子許何，2003年離婚，婚姻僅維持8年告終，後來與大9歲演員廖京生再婚。而她的歌手好友黃綺珊2015年4月曾發文為她祈福，「為我親愛的何晴姊妹每日守望禱告，願醫治的手與信心的靈與她同在！」就在那年傳出她罹患腦瘤並接受治療，2016年一度透過戲劇復出後，又再次息影調養身體。知情人士向陸媒透露，她生病後一直希望低調，讓大家永遠記得她美好的形象。

▲▼何晴閨蜜2015年發文為她祈福，當時傳出她罹患腦瘤。（圖／翻攝自微博）

▲何晴閨蜜黃綺珊2015年發文為她祈福，當時傳出她罹患腦瘤。（圖／翻攝自微博）

陸網翻查何晴最後一次公開露面，是2014年央視《回聲嘹亮》節目的《水滸傳》劇組重聚特輯。她身穿古裝，以溫婉嗓音演唱〈又見炊煙〉。

▲▼何晴生前曾患腦瘤！治療後淡出演藝圈。（圖／翻攝自微博）

▲何晴最後一次公開露臉是2014年上央視節目演唱歌曲。（圖／翻攝自微博）

何晴

