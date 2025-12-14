坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

▲ 寇世勳出席《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG追思會》。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

天后坣娜10月14日因肺腺癌去世，享年59歲，她身家逾280億的富商老公薛智偉心碎不已，今（14日）更在大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，寇世勳、歐陽龍、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英、台大校長管中閔都現身致哀，外交部長林佳龍、蕭美琴、王偉忠、陳美鳳、張小燕都送上花籃致意，足見她生前人脈之廣。

▲歐陽龍出席《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG追思會》。（圖／記者李毓康攝）



寇世勳談到坣娜離世，感慨嘆：「太年輕了！好朋友一路好走。」他回憶兩人曾與香港藝人鄭裕玲在美國拍攝連續劇，是相當特殊的經歷，沒想到對方這麼年輕就離開，讓他收到消息時十分驚訝。他也提到，坣娜平時一直都有做瑜伽，看起來狀況不錯，自己與她先生也很熟，常聚在一起吃飯，只是上一次見面已記不太清楚，坣娜過去曾私下向他提過身體狀況，如今逝世，令他不勝唏噓再嘆：「太年輕了！」

▲▼ 坣娜老公薛智偉一早抵達會場 。（圖／記者李毓康攝）



歐陽龍表示，坣娜剛出道時兩人就已相識，算一算交情已有3、40年，她結婚後雙方也一直保持往來，是非常好的朋友，「發生這樣的事情，我們都覺得非常遺憾。」他也心疼表示，薛先生一定非常難過，今天特地到場，就是要把坣娜這位天使送到天上，希望她能在天上好好享受。

歐陽龍提到，這十年來夫妻倆幾乎形影不離，感情十分深厚，夫妻倆也用心打造能讓猶太教友聚會的教堂，彼此互相扶持的模樣令人稱羨，他也說夫妻倆一向相當低調，外界對病情細節並不清楚，「這屬於他們的隱私，大家都予以尊重，這一塊，就讓親人把她放在心中就好。」也不捨表示希望大家能一起祝福坣娜。

藝人苗蔚蘭今出席坣娜告別式，表示自己平時很少參加告別式，但這一次一定要親自來送她最後一程，她分享2人曾拍攝公視《風華大歌廳》時幾乎天天相處，對方沉潛多年後再出來拍戲，依然十分用功、認真，兩人也因此成為好朋友。苗蔚蘭也提到，坣娜私下善良又低調，曾默默幫助罹病朋友卻從不張揚，「她是一個什麼事都自己吞下來的人。」讓她十分不捨。