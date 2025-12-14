獨／馬國畢負債剩600萬…投資雞排「股東提不合理要求」慘賠200萬

記者黃庠棻／台北報導

男星馬國弼（原名馬國畢，本名鄭盛元）於2013年因簽賭欠下5000萬元債務，選擇放下明星身分，近年來努力工作，身兼多職，靠自身力量還清債務，意外獲得不少支持與關注。近日，他接受《ETtoday星光雲》訪問時，也揭開還債過程中他其實有投資雞排店希望能夠東山再起，卻無奈慘賠將近200萬的故事。

▲馬國弼接受專訪時分享還債進度。（圖／記者李毓康攝）



馬國弼近期在節目上透露負債已經快要還完，但他在接受《ETtoday星光雲》訪問時，坦言其實目前維持在500、600萬已經一陣子了，雖然自己相當努力還債，但仍遇到不少問題，才會一直維持在這個數字，遲遲無法減少負債。

▲馬國弼接受專訪時分享還債進度。（圖／記者李毓康攝）

原來，馬國弼先前投資一家美式雞排店，當時有四個股東，分別提供各自專業的項目，像他就是負責行銷，也提供自己在演藝圈的知名度，甚至為了宣傳他也會親自助陣店裡，沒想到其中一個提供原物料、技術的股東，在找好店面也裝潢好的情況之下，突然提出「要營業額百分之十」的要求。

▲馬國弼投資雞排店，卻遇上提出不合理要求的股東。（圖／記者李毓康攝）

當下，馬國弼與其他股東都覺得這個要求十分不合理，後來開會之後找了其他金主進來，把提供原物料、技術的股東踢出合作，卻沒想到後果就是失去了「炸雞的技術」，原本只剩開幕就能順利經營的店，只能重新找人來幫忙。

後來，馬國弼的炸雞店在經歷一連串風波之後，終於順利開幕，卻因眾人外行又沒經驗，他每次到店裡巡視都會收到顧客的抱怨，加上雞排口味不穩定，從原本的彰化移到逢甲夜市，但每個月仍一直虧錢，撐了一年多最終收攤，總共損失了196萬。

▲馬國弼投資雞排店，慘賠200萬。（圖／記者李毓康攝）

目前，馬國弼仍欠著當時的股東一些錢，但他近期每個月努力賺錢，除了固定的生活費之後，一個月都會騰出15萬還錢，他直言「想辦法每個月都要賺超過十五萬」，才能逐漸減少債務，但也因先前雞排店慘虧，目前仍有500多萬的債務要還。