一世代「御用開場女歌手」身亡！年僅26歲　騎滑板車出門遇死劫

記者田暐瑋／綜合報導

美國歌手卡姆林馬格尼斯（Camryn Magness）2010年憑藉在YouTube影片打開知名度，之後成為「一世代」（One Direction）一同巡演走紅，近日驚傳騎電動滑板車外出時發生死亡意外，年僅26歲。

據外媒《People》雜誌報導，卡姆林馬格尼斯5日和一名男性友人騎電動滑板車雙載外出，路上不幸撞上行人發生意外，她最終不幸去世。家屬悲痛發文悼念：「我們的心情沉重，她是一股光輝的力量，她的歌聲、靈巧且明亮的性格感動了許多人。無論是在海浪之下還是在舞台上，她都以無畏的能量和善意面對生活。」

▲Camryn Magness意外身亡。（圖／翻攝自Camryn Magness IG）



卡姆林馬格尼斯在很年輕時便嶄露頭角，8歲時便開始了音樂生涯，13歲錄製了一張試聽帶，並寄給了她現在的經紀人，從此踏入歌壇，開始在YouTube上分享歌唱影片，2011年為澳洲歌手寇弟辛普森的巡演擔任開場，並於同年與流行龐克樂團Allstar Weekend進行巡演。

隨著知名度越來越高，卡姆林馬格尼斯迎來了事業高峰期，2012年接受一世代One Direction的邀請，擔任「Up All Night Tour」的開場嘉賓，接著在2013年的「Take Me Home Tour」二度合作，參加了超過60場的歐洲演出。