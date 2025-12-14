北京故宮初雪！陸劇男神「獨自拿單眼狂拍」遊客沒認出找他幫拍照

記者陳芊秀／綜合報導

大陸北京昨日下初雪，北京故宮（紫禁城）雪景立即成為遊客打卡朝聖地，不料竟巧遇男神！演出《國色芳華》的陸劇男神李現，私下熱愛拍照，就在北京故宮下初雪這天，被遊客發現一個人拿著單眼相機在拍照，隨後多張「目擊偶遇照」立即在陸網瘋傳。

▲北京故宮下初雪吸引大批遊客朝聖，陸劇男神李現低調變裝去拍照。（圖／翻攝自微博）

據網友目擊，李現穿搭全身黑色，頭戴毛帽、口罩只露出眉眼，手持哈蘇（Hasselblad）專業相機，背著攝影後背包，雖然極力低調，185公分的高挑外型仍相當引人注目。他來到太和殿附近，專注拍雪景，有網友見照片曝光震驚留言：「這居然是李現，我還請他幫我拍了張照片」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李現全身包緊緊只露眉眼，拿著專業相機拍雪景。（圖／翻攝自微博）

▲網友表示沒發現是李現還請他幫忙拍照。（圖／翻攝自微博）



由於李現私下熱愛攝影，時常帶著愛用相機去捕捉風景與人物，12日才更新雪景照，13日又被發現獨自去北京故宮拍初雪，被網友形容「真是娛樂圈活人」、「包裹那麽嚴實，十有八九是李現」、「攝影家老李」、「我一猜下雪故宮肯定有他」、「期待現哥雪景照片」。

▲李現私下愛攝影，常分享風景人物照。（圖／翻攝自微博）