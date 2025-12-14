硬掛「粉碎日寇」蹭仇日翻車！《賽德克．巴萊》陸重映慘崩　整廳只賣2張

記者蕭采薇／台北報導

近期中日關係緊張，有片商試圖搭上時事順風車，在中國重映魏德聖執導的台灣史詩電影《賽德克．巴萊》。然而，儘管宣傳主打「抗日血戰」，首日票房卻遭遇滑鐵盧，上下集各僅約人民幣60萬元（約新台幣265萬元），上座率低至1%左右，讓原本想藉由民族情緒衝高票房的如意算盤徹底打翻。

▲中日關係緊張之際，大陸宣布重映台片《賽德克．巴萊》。（圖／翻攝自微博）

根據數據顯示，雖然《賽德克．巴萊》此次在中國排片量高達上萬場次，但票房佔比僅有慘澹的0.2%。不少中國網友實測後發現戲院空蕩蕩，甚至有人在社群平台上尷尬表示：「整廳只有我買的兩張在看。」顯示觀眾對於這種明顯帶有政治目的的重映操作並不買單。

此次重映的宣傳手法也引發熱議。電影海報上赫然印著「紀念台灣光復80週年」、「血戰日寇」、「粉碎日本軍國主義圖謀」等充滿政治色彩的標語，陸版宣傳更將本片定調為「高口碑中國台灣抗日佳作」。片商意圖利用近期的仇日氛圍進行炒作，將這部探討原住民文化與信仰衝突的電影，簡化為單純的「抗日神片」，結果卻是票房慘敗。

回顧《賽德克．巴萊》在中國的上映史，該片曾於2012年5月10日登陸中國院線，當時上映的是將上下集剪輯在一起的153分鐘版本，最終斬獲人民幣1652萬元（約新台幣7300萬元）的票房。

此次重映雖然採取了原汁原味的上下集完整版分開上映，但兩集加總的首日票房，竟還不到當年總票房的14分之一。不僅沒能喚起觀眾的回憶殺，反而因為過度政治化的宣傳與尷尬的票房成績，成為一場令人唏噓的「翻車現場」。