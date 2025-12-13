LE SSERAFIM上海簽售宣布取消！　主辦發聲：不可抗力因素

記者王靖淳／綜合報導

南韓女團LE SSERAFIM原定於本週末飛往上海與粉絲相見歡，未料在活動前夕卻傳出變數。主辦單位昨（12）日緊急發布公告，宣布原定於12月14日舉辦的「LE SSERAFIM 1st Single Album SPAGHETTI FAN SIGNING EVENT & PHOTO EVENT」確定取消。

▲LE SSERAFIM。（圖／翻攝自Facebook／LE SSERAFIM）

主辦單位在聲明中坦言，這次的變動是「因產生不可抗力因素」，雖然內部已與多方進行慎重的討論與確認，但最終仍不得不做出取消活動的決定。這項突如其來的消息，讓不少已準備好要見偶像的粉絲感到相當錯愕，而主辦方也對於活動無法如期舉行，向所有期待已久的粉絲致上最深的歉意，並表示對此結果深感遺憾，希望能獲得諒解。

▲LE SSERAFIM上海簽售取消。（圖／翻攝自Facebook／LE SSERAFIM）

針對退費問題，主辦單位也在聲明中承諾，本活動的所有相關訂單將由系統統一自動進行全額退款，粉絲無須自行申請即可完成退費程序。不過，官方也提醒，由於每位消費者使用的支付工具不同，實際收到款項的到帳時間可能會有所差異，還請大家耐心等待銀行端的作業時間。

▲主辦單位發布取消聲明。（圖／翻攝自微博／MAKESTAR_CO）

至於外界關注是否會有額外的補償，主辦單位表示目前「後續補償方案，還在和相關部門進行確認」，一旦有具體的結論與內容，官方將會第一時間透過郵件聯繫大家。面對活動臨時喊卡，主辦單位在聲明中向那些「提前調整時間、安排行程」的粉絲致歉，並承諾未來會繼續努力籌備，爭取在之後的活動中以更好的方式與大家相見。