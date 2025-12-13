直擊／不可能！羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」　當眾嗨喊：空幹啦

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今（13日）在台北小巨蛋開唱，同時也是他第七度站上小巨蛋舞台，除了軟硬體全面升級，更請來國際級特別嘉賓、南韓知名美女DJ SODA 驚喜現身，不過兩人在舞台上互動時間不到30秒，除了合體跳簡單舞蹈外，最後小豬和DJ SODA迅速空氣擁抱不到1秒就離場，留DJ SODA一人獨秀一段珍貴又精彩的DJ秀。

▲▼羅志祥和嘉賓DJ SODA互動活潑。（圖／記者林敬旻攝）

DJ SODA今身穿金色亮片緊身小可愛及牛仔熱褲，大秀波濤洶湧的好身材。她已連續六年獲得「最佳女 DJ」票選亞洲冠軍，並在「全球 Top 100 女 DJ」榜單中名列前茅，足見她在國際間的高人氣與影響力。

這次她登上台北小巨蛋舞台與羅志祥聯手演出，小豬也表示，這是一場相當難得的合作機會，自己一直很希望能邀請DJ SODA一起演出，「真的非常開心，也非常激動。」

▲DJ SODA特地來力挺羅志祥。（圖／記者林敬旻攝）

小豬接著帶來一段精彩的舞曲，包括〈Trap Game〉、〈No Joke〉、〈精武門〉等，唱完〈精武門〉更高呼：「空幹啦！」接著當眾再次表演他的招牌「空幹舞」，堪稱最會自嘲的藝人。





▲▼羅志祥和DJ SODA迅速擁抱幾乎不到一秒。（圖／記者林敬旻攝）