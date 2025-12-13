OZONE新北耶誕城「緊張到想哭」　天雨子翔彩排慘摔

記者葉文正／台北報導

「新北歡樂耶誕城」重頭戲－「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，今天（13日）晚間6點登場熱鬧演出！而人氣男團OZONE出道三年多已經是第四次參加新北耶誕城演出，他們坦承前幾年緊張到想哭，今天氣候不佳，子翔在彩排時還跌倒，讓大家虛驚一場。

▲林煥鈞（左起）、周子翔、李哲言、周祖安、林佳辰、黃文廷。（圖／記者葉文正攝）

OZONE提到，只要想到每一年都有粉絲在台下，覺得很安心，但天氣真的會是最大挑戰，但是OZONE並不擔心：「對我們來講已經習慣了，反而是粉絲不管颳風下雨都會在台下，真的很厲害，這樣的熱情跟期待，會讓天氣好轉。」

▲OZONE在新北耶誕城演出。（圖／記者葉文正攝）

而唱跳男團的天敵常常就是天氣，大夥透露，彩排時子翔就有跌倒，子翔則笑說：「要挑戰帥氣跌倒，不過還是要注意安全。」

至於真正的耶誕節當天，男孩們各自有什麼計劃？他們也說都在工作中度過， 今年也要辦交換禮物，（禮物價值約500-1000），之後會上影片，主題是搞笑整人，有童年回憶的感覺，有人拿到不OK的禮物，有人超不爽，表情也沒在遮掩的。」

至於OZONE的跨年計畫，他們表示：「這次淡水跟花蓮有跨年，個人會陸續出單曲，請大家期待預告？今天會帶來新歌首唱，跨年也會有新改變。至他們出道3年是否有賺到錢？男孩們指出：「有啦，賺到比較多的是經驗，金錢以後再賺。」但表示買房買車距離還有點遠，這是我們的目標，繼續向前看。」