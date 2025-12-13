江蕙出手了！　喊話羅志祥「一起幸福」不為人知交情曝光

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）今（13日）起一連兩天在台北小巨蛋開唱，舉辦「羅志祥 30 巡迴演唱會」，這是他出道30週年第7度攻蛋，兩場票房皆開出紅盤，人員頗佳的他，後台更是擺放滿滿花籃，其中國寶天后江蕙（二姐）也特地送花祝賀：「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」

▲羅志祥曾幫江蕙協力設計周邊商品。（圖／翻攝IG）

小豬和二姐看似沒有交集，事實上，這次二姐復出歌壇舉辦北高雙蛋演唱會時，其中的巡演紀念Tee、托特包2款限定商品，以及團隊工作人員的工作服，皆是由小豬親自參與協力設計，週邊商品更以二姐的臉部剪影為主視覺設計，讓粉絲驚喜不已，當時造成搶購熱潮，也讓二姐和小豬因此拉近距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了江蕙，金曲歌王蕭敬騰以及好友楊丞琳、林志穎夫妻、任賢齊等人也送上花籃祝賀，楊丞琳喊話要他享受舞台，蕭敬騰則親暱喊他是「豬豬」，並祝福：「演唱會大成功，帥翻全場」，林志穎和老婆陳若儀則稱讚他出道30年創作無數經典回憶，「獨一無二的演唱會等你SoLo，見證最瘋狂的Show Party」。

▼羅志祥演唱會眾星送花籃。（圖／記者蔡琛儀攝）