雷光夏睽違6年登台　唱到深情告白：今天來的都是真愛！

記者蔡琛儀／台北報導

橫跨三金的文青教主雷光夏，睽違六年再度舉行專場演出，12月12日於Legacy Taipei帶來「時空的縫隙」親密音樂會。她以全新編制「組團回歸」，融合吉他、鋼琴、低音大提琴與電子聲響，重新詮釋經典作品，面對滿場樂迷，她罕見深情告白：「謝謝你們就是我美好的雨水，你們是我的珍寶、是真愛！」

▲雷光夏舉辦「時空的縫隙」親密音樂會。（圖／Legacy提供）

音樂會以〈New dreams〉揭開序幕，雷光夏以清澈嗓音領觀眾走入她細膩溫柔的世界，緊接著〈不想忘記的聲音〉、〈小說裡的最後一人〉接續登場。舞台上小船裝置隨燈光與音符輕晃，宛如在時間與記憶之間航行，引領全場踏入屬於她的「時空縫隙」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到父母離世，她感性分享，過去每次演出家人都坐在台下，如今雖已不在，卻仍感受到樂手與觀眾的陪伴。她以〈寫給雨天的歌〉回應這份情感，溫柔對全場說：「總是有人愛著你，陪伴著你。」一句話讓現場靜默又動容。

尾聲由〈第36個故事〉與〈黑暗之光〉壓軸，全場手機燈海亮起，照映她溫暖而堅定的身影。聽見觀眾尖叫聲，她驚喜笑說：「這是我的演唱會嗎？今天來的都是真愛！」在樂團層層堆疊的聲響中劃下溫柔句點。12月19日台中場門票也進入倒數熱賣。