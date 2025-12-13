玉女歌手結婚16年還是美成這樣！　重返台灣開唱...提出超特殊1要求

記者蔡琛儀／台北報導

新加坡歌手蔡淳佳迎來出道25周年，帶來「淳粹・25周年」世界巡演，今（13日）在台北Legacy TERA舉行，是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會，也是她暌違17年與台灣歌迷相見歡，她卻搞笑說有叮嚀工作人員，今天場館的冷氣不要開太強，就怕場子跟溫度一樣冷，「觀眾安靜的話我可能就會緊張一點，我的緊張來自於觀眾。」

▲蔡淳佳今晚在台北開唱，剛好撞期結婚紀念日。（圖／記者林敬旻攝）

這次在台北開唱，她直呼心情非常期待，但最怕「空氣突然安靜」的時刻，坦言過出演出，也曾遇過自己開心把麥克風遞給觀眾大合唱，結果得到一片沈默的回應，「我就趕快把麥克風拿回來自己唱。」

不過今天其實是她結婚16週年紀念日，她笑說當初得知團隊定在這天舉辦演唱會也相當驚訝，「我唱歌就是送給他最好的週年禮物。」但對於老公有沒有到現場則表示是秘密。蔡淳佳說，這些年夫妻倆已經度過很多紀念日，「我們也沒有什麼儀式感，早年才比較需要。」好在接下來耶誕節終於可以放假，回新加坡和老公補過紀念日。問到老公喜歡她什麼歌曲，蔡淳佳幽默說：「我唱了他也不敢說不好聽，其實他都ok的。」

▲▼蔡淳佳出道25年來，首次在台北舉辦個人演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

這次蔡淳佳並未邀請嘉賓，「我17年沒有唱，我這次滿滿的誠意想要唱給大家，下回有機會再唱的話，可以考慮找嘉賓。」不過她約了許哲珮和過去共事的工作人員來看。還為了台灣歌迷要獻唱自己最喜歡的台語歌〈家後〉，果真是誠意滿滿。