混血女DJ若熙娘娘昔遭跟蹤！　「控狂粉裝熟蹭車」結局神反轉

記者王靖淳／綜合報導

混血女DJ「若熙娘娘」日前上節目《11點熱吵店》分享自己曾遇過一名瘋狂粉絲的騷擾經歷，她透露對方不但裝熟且毫無邊界感，還蹭車不付錢，如今令她回想起來都覺得相當荒謬。

▲若熙娘娘。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

若熙娘娘表示，該粉絲會跟隨她到各大夜店，某次她結束酒吧行程準備去夜店時，該粉絲竟跟著她上了計程車。為此，若熙娘娘坦言，當下想說對方可能會幫她付錢，因此沒有拒絕。豈料這段車程竟是惡夢的開始，對方身上散發出濃厚的狐臭味，讓她崩潰到請司機開窗。更令她傻眼的是，一到夜店門口，該粉絲為了搶在12點前女生免費入場，竟然立馬開門衝下車，把車資留給她付。

若熙娘娘透露，當夜店大客在豪氣請喝酒時，該粉絲會莫名從人群中伸出一隻手拿酒喝，讓出錢的客人感到不舒服，質疑「他又沒付錢，他是誰」，場面相當尷尬。若熙娘娘還發現，對方手機桌面竟設成兩人合照，甚至會尾隨她回家。為了躲避跟蹤，她不得不繞路走夜店後門，但該粉絲的味道實在太過強烈，連她的女性友人都練就了聞香辨位的本領，只要聞到異味就會驚恐表示：「那個味道越來越近了，是不是他？」

▲若熙娘娘曾遇粉絲跟蹤。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

若熙娘娘分享，有次她南下台中表演，結束後由父母接送去吃滷肉飯，沒想到吃到一半轉頭看向窗外，竟發現那名粉絲探出頭死盯著她看，讓她當場嚇壞，詭異行徑讓她形容簡直是「瞬間變鬼片。」最終，若熙娘娘實在不堪其擾，透過該粉絲的朋友圈轉達自己很不舒服這個狀況，對方在經勸說後才終於停止糾纏。不過結局卻令人哭笑不得，若熙娘娘透露，該粉絲後來雖然放過了她，但隨即就去追別的女DJ了，讓她在鬆了一口氣之餘也感到相當無言。