少時Tiffany早被套牢了！甜蜜戴上情侶對戒　IG放閃曝熱戀細節

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團少女時代成員Tiffany於13日被爆出與演員卞耀漢熱戀中，兩人透過公司認愛並表示「以結婚為前提交往中」，隨著兩人的認愛，韓網陸陸續續翻出兩人戀愛證據，Tiffany與男友早就戴上情侶對戒，男方過去曾在IG曬出駕駛的車輛也是Tiffany的保時捷，種種跡象洩漏兩人愛得滿明顯。

▲少時Tiffany早被套牢了，甜蜜戴上情侶對戒。（圖／翻攝自Tiffany、卞耀漢IG）



Tiffany於13日稍早透過官方IG正式發聲，「他（卞耀漢）是在這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著我，並給予我安定感的人。」間接認了婚期等日程還沒定下來，但她承諾：「如果以後有重要決定的事情的話，我會第一個直接跟粉絲說。」

▲卞耀漢開著Tiffany的保時捷，過去照片有反射出Tiffany倒影。（圖／翻攝自Tiffany、卞耀漢IG）



兩位演員大方認愛，網友也翻出他們熱戀證據，Tiffany早就被套牢戴上情侶對戒，同款設計簡單的戒子也出現在卞耀漢手上，另外，她也曾貼出自己戴著男友帽子的認證照，就連她自己的保時捷也曾出現在卞耀漢限時動態上，不僅如此，卞耀漢過去的貼文，鏡子反射其實也有照到Tiffany。

Tiffany與卞耀漢熱戀細節曝光，而她稍早發文認愛，承認兩人是以結婚為前提交往，「雖然還沒有具體的日程定下來，但如果以後有重要決定的事情的話，我會第一個直接跟粉絲說。」她同時致謝，「真心感謝（粉絲）一直長時間支持我、總是以溫暖視線守護我，那份心意我不會忘記，會一直好好地珍藏，未來我會在自己的位置上以竭盡全力的面貌報答大家。」