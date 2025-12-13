許光漢罕見變臉！遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　嚴肅轟：為了流量太誇張

記者蕭采薇／台北報導

男神許光漢自今年8月退伍後隨即投入拍攝工作，人氣不減反增，但也招來是非。近日傳出他與好友張軒睿、章廣辰因「資源分配」產生心結，昔日「光漢幫」兄弟情生變。對此，許光漢13日出席活動時，難得收起招牌笑容，嚴肅闢謠：「我有看到這個新聞，這件事太誇張了，他們兩個才不會這樣！」

▲許光漢仍在趕拍新戲《詐欺者》，百忙中抽空出席品牌活動。（圖／記者李毓康攝）

日前有傳聞指出，在邱澤與許瑋甯的婚宴上，張軒睿與章廣辰刻意對許光漢視而不見，主因是張軒睿眼紅許光漢後來居上、資源較多，導致三人關係降至冰點。許光漢受訪時當面捍衛友情，直言：「我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（左起）章廣辰、張軒睿、許光漢當初因合作《我的男孩》，成為「三人組」。（圖／八大提供）

為了證明兄弟情不變，許光漢更透露接下來聖誕與跨年假期打算好好休息，有機會也想約老友張軒睿、章廣辰相聚，「有機會的話，我還想跟他們去冰島看極光。」直接用行動粉碎不合傳言。

▲許光漢仍在趕拍新戲《詐欺者》，沒關注到趙震雄近期新聞。（圖／記者李毓康攝）

此外，許光漢先前曾與南韓影帝趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，被問及趙震雄日前因捲入霸凌疑雲宣布退出演藝圈一事，近期忙於拍戲的許光漢相當震驚，表示完全不知情：「希望一切都可以朝著好的方向前進，現在資訊太爆炸，希望大家都可以傳遞愛。」回憶起當時在韓國拍戲曾與趙震雄餐敘，許光漢說：「雖然有點久遠，但我記得當時氣氛都滿和樂融融的。」

▲趙震雄（右）和許光漢（左）曾合作韓劇《無路可走：輪盤賭》。（翻攝自IG／ sarament_official）

談及韓國行程，許光漢也確認將擔任2026年1月10日於台北大巨蛋舉行的「第40屆金唱片頒獎典禮」頒獎嘉賓。對於首度參與這個南韓指標性音樂盛事，他笑說隨遇而安，受邀很開心，雖然還不知道搭檔是誰，但他一直有在練習韓文：「過去有稍微學一些，希望可以繼續精進。」

▲許光漢去年在事業巔峰之際無預警入伍，今年8月退伍仍人氣不減。（圖／記者李毓康攝）

許光漢去年在事業巔峰之際無預警入伍，今年8月退伍後，演藝圈近期恰巧爆出一波「閃兵潮」，讓他被網友狂讚是「真男人」。對此，許光漢維持一貫低調態度表示：「我覺得這沒有什麼好比較，做好自己就好。」至於明年的計畫，他透露將以「剛出社會」的新人心態面對大家，「會多拍一些作品，也會做一些有趣的項目，到時候大家就知道了！」