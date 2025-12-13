劈腿逼死星二代女友！國民渣男「下海當牛郎」遭唾棄　最慘月收220元

記者田暐瑋／綜合報導

日本33歲男星前山剛久是已故女星神田沙也加的前男友，他2021年因被爆出對神田冷暴力、劈腿，形象受到重創，於隔年宣佈退出演藝圈，在2024年曾計畫復出，但最近卻被曝出隱姓埋名在六本木的牛郎店工作。

▲神田沙也加渣男前任。（圖／翻攝自Instagram／sayakakanda、takahisa_maeyama0207）



前山剛久曾和星二代藝人神田沙也加交往，期間卻劈腿，導致女方2021年12月不堪精神壓力選擇輕生，自此被冠上為「國民渣男」，2024年曾計畫復出，還開設月費220元台幣的粉絲俱樂部，卻幾乎無人問津，接著又遭同劇演員切割，連帶舞台劇取消演出，如今他在六本木的男公關酒吧工作，並化名為「真叶」。

據悉，該店由知名的「牛郎帝王」羅蘭的弟子經營，特色為全店密閉包廂，疑似是因為復出演藝圈無望，才選擇下海工作。許多日本網友對前山剛久的轉行表示不滿，批評他在神田沙也加去世後仍敢出現在公眾面前，「做這麼多壞事就別再出來了」、「該用一輩子來贖罪」。

▲神田沙也加渣男友下海當牛郎。（圖／翻攝自Instagram／sayakakanda、takahisa_maeyama0207）

