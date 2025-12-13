快訊／少時Tiffany認愛有意結婚！甜蜜告白卞耀漢：給我安定感的人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團少女時代成員Tiffany於13日被爆出與演員卞耀漢熱戀中，兩人甚至被爆出婚期定在明年秋天，震撼娛樂圈。她稍早透過官方IG正式發聲，承認兩人是以結婚為前提交往，「他（卞耀漢）是在這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著我，並給予我安定感的人。」雖然婚期等日程都還沒定下來，但她承諾：「如果以後有重要決定的事情的話，我會第一個直接跟粉絲說。」

▲少時Tiffany認愛首發聲。（圖／翻攝自Tiffany IG）



Tiffany稍早透過IG，以手寫信件的方式認愛，她表示，「關於今天的報導內容，我想要直接對粉絲說，所以寫下這段文字，我現在以以結婚為前提，是真摯地和那位在交往。他（卞耀漢）是在這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著我，並給予我安定感的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲少時Tiffany認愛首發聲。（圖／翻攝自Tiffany IG）



至於新聞提到的2026年秋天結婚，Tiffany在文內解釋，「雖然還沒有具體的日程定下來，但如果以後有重要決定的事情的話，我會第一個直接跟粉絲說。」她同時致謝，「真心感謝（粉絲）一直長時間支持我、總是以溫暖視線守護我，那份心意我不會忘記，會一直好好地珍藏，未來我會在自己的位置上以竭盡全力的面貌報答大家。」透過文字正式認愛，也間接認了兩人有意結婚。

Tiffany手寫信：



大家好，我是Tiffany Young

希望大家都過個溫暖的冬天、安全的週末

我有話想要對在這個空間珍惜我的大家說

關於今天的報導內容

我想要直接對粉絲說，所以寫下這段文字

我現在以以結婚為前提，是真摯地和那位在交往

他是在這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著我

並給予我安定感的人

雖然還沒有具體的日程定下來

但以後有重要決定的事情的話

我會第一個直接跟粉絲說

真心感謝一直長時間支持我

總是以溫暖視線守護我

這份心意我不會忘記，會一直好好地珍藏

未來我會在自己的位置上以竭盡全力的面貌報答大家

謝謝