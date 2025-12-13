他11歲上《華人星光大道》奪第9名　12年後「被盧廣仲翻唱」超猛現況曝

記者蔡琛儀／台北報導

25歲新加坡創作歌手黃俊榮曾以11歲之姿參加《華人星光大道》第一屆奪第9名，年少發片卻遇上變聲期，一度停下腳步。他坦言當時覺得「世界崩塌了」，直到15歲開始創作，才慢慢在音樂裡把自己找回來。近日他在2023年的創作〈太陽與地球〉被盧廣仲翻唱，讓他再度受到關注，近日也帶著新作〈放飛機〉回到台灣宣傳。

▲黃俊榮推出新歌〈放飛機〉。（圖／JR Productions Pte Ltd提供）

談起〈放飛機〉創作靈感，黃俊榮直言來自「等不到回訊息」的失落感，看著聊天室「輸入中…」又消失，心裡酸了一下。他說這首歌寫到後來反而變得療癒，唱的不是被放鴿子，而是嘴上說沒事、心裡卻很孤單的狀態，許多人聽了都能產生共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到現實生活是否有被「放飛機」經驗？他笑說表面都會冷靜回覆「沒事你去忙」，內心卻有滿滿小劇場，但十分鐘後就能消化情緒。他也坦言曾不小心睡過頭放朋友鴿子；在感情裡則遇過「人到心沒到」的狀況，讓他感觸特別深。

MV拍攝當天原本只是對嘴畫面，卻突然下起暴雨，他笑說乾脆把「老天爺給的免費特效」用好用滿。回顧這段重新出發的路，他表示已準備好迎接下一步，〈放飛機〉只是開始，期許2026年能讓更多人真正聽懂他想說的故事。