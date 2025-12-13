MBLAQ第三位人夫出爐！Mir要結婚了　「婚禮倒數8天」妻子身份曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓唱跳團體MBLAQ由天王RAIN親自培育打造而成，成員昇昊、G.O、李準、天動、Mir現在不同領域發展，雖鮮少合體，但仍有許多粉絲支持著。而轉戰YouTube界的Mir影片企劃規劃有成，擁有70萬訂閱，12日更傳來人生喜事，即將在21日結婚，妻子是大他1歲的圈外人。

▲MBLAQ第三位人夫出爐，Mir要結婚了。（圖／翻攝自Mir、昇昊IG）



據韓媒報導，Mir預計在21日下午在位於京畿道城南市的於某處舉辦婚禮，而未婚妻是大他1歲的圈外人，情侶倆長久的交往時間累積對彼此的信任，最終決定步入禮堂成為夫妻。

Mir身為公眾人物，但他愛得低調，並未在社群網上站曝光任何未婚妻的信息，而他也是團隊MBLAQ裡第三位成為人夫的成員。第一位人夫成員G.O在2019年把女演員崔藝瑟娶回家，第二位天動則是與女團gugudan的Mimi在2023年結婚。

▲MBLAQ曾經是許多粉絲喜愛的團體。（圖／翻攝自昇昊IG）



1991年出生的Mir，在2009年以MBLAQ出道，但李準與天動在2014年經紀合約到期後不續約，團體幾乎進入停滯期，雖然昇昊、G.O、Mir還在團內活動，但幾乎沒再有合體機會。