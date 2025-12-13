主持人反串失禮提問弄哭她！　金裕貞當場落淚：你有看我的戲嗎？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金裕貞近日到演員文相勳的網路節目作客，怎料，男方不斷提出無理的問題，最後甚至認錯她演的戲劇，最終使得她掉下眼淚難過回應「我拍得那麼努力的戲被你這樣嘲弄」。這段影片掀起韓網熱議，但其實該節目主題為「反串」，金裕貞秒落淚的演技也讓粉絲驚呼「演得太好了」，還有人虧「把金裕貞弄哭了，請向全國民道歉」。

▲金裕貞出演反串節目掀熱議。（圖／翻攝自YouTube）



金裕貞近日出演演員文相勳的網路節目，由於該節目以「反串」設定為概念，童星出身的她出道22年，一現身就被主持人虧「古老人物」，她秒入戲反嗆：「（這個單字）的語感好像有點不太好。」雖然臉上帶著微笑，但語氣已經有點不開心。

▲金裕貞秒入戲，被反串問到當場落淚。（圖／翻攝自YouTube）



來到訪問中間半段，金裕貞再度被文相勳惹毛，男方把她與邊佑錫合作的電影《20世紀少女》念成《21世紀少年》，甚至還記成邊佑錫另一部戲「率善CP」，她當場臉僵掉，忍不住抱怨：「我拍得那麼努力的戲被你這樣嘲弄。」在短短5秒內落淚，使得主持人文相勳慌張不已，嚇到直呼「先把鏡頭關掉一下」。而這段當然也是反串演出，不過，金裕貞秒落淚的演技，掀起熱議。

▲文相勳把金裕貞弄哭，當場爆笑道歉。（圖／翻攝自YouTube）



不過，長達30分鐘的訪談，金裕貞尾聲也一度憋不住笑場，當看到文相勳要詮釋朴寶劍在《雲畫的月光》裡的浪漫演技，她當場無情地笑出來，連文相勳自己也講不下去笑喊：「抱歉等一下！」重新整理情緒後才再度入戲。

這段訪談突破百萬點閱，粉絲在下方熱烈留言「沒想到金裕貞會來上這個節目」、「白雅珍真的現身了」、「把金裕貞弄哭了，請向全國民道歉」，金裕貞與文相勳一來一往的攻防戰對話掀起熱議。