夜市傳出超穩歌聲...路人以為在播音樂　一看竟是大咖男星本人在唱

記者蔡琛儀／台北報導

陳勢安、F.F.O、徐暐翔、FEniX與ARKis日前出席商演活動，年末將近，不僅為活動注入滿滿能量，藝人們也分享年末回顧與新年期許。

▲陳勢安。（圖／DJB提供）

活動由陳勢安率先開唱，以〈全世界我只想保護你〉、〈天后〉、〈勢在必行〉引爆共鳴。他笑說今年堪稱「高產」，除推出多首單曲，也成功解鎖閩南語歌。談到近況，他分享日前突襲夜市開唱的趣事，沒想到現場民眾一度誤以為是播原音，後來在粉絲陪伴下邊逛夜市邊品嚐烤布蕾、雞蛋仔、鳳梨冰、糖葫蘆與牛三寶，氣氛輕鬆又熱鬧。陳勢安也預告新專輯持續籌備中，並將迎來出道20週年的重要演出。

接續登場的F.F.O帶來活力舞台，回顧一年內完成首張專輯與粉絲見面會，成長感受深刻；徐暐翔則以溫暖嗓音演唱多首作品，坦言因重感冒後帶來的後遺症，延後今年預定的發片計畫，期盼明年以更好的狀態回歸。

▲▼徐暐翔、FEniX。（圖／DJB提供）

FEniX首次公開演出新歌，並走下舞台與觀眾互動，尖叫聲不斷，也預告全創作專輯即將發行。壓軸的ARKis展現強勁舞台魅力，成員們分享今年的突破與成長，也期待更多海外演出機會。

▲▼F.F.O與ARKis。（圖／DJB提供）