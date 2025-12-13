CORTIS趙雨凡真是台灣囝仔！　官方轉發「家鄉是TAIPEI」證實了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓新人男團CORTIS自2025年8月出道以來就獲得廣大關注，Instagram追蹤人數已接近743萬，成員JAMES（趙雨凡）曾表示自己有一半華人血統，且從小就在台灣念書，國籍令人好奇。而美國串流平台Pandora Music的介紹文中，提到趙雨凡的家鄉為「TAIPEI」，CORTIS官方也轉發該貼文，等同於間接證實JAMES是正港台灣囝仔。

▲CORTIS趙雨凡是台灣出身。（圖／翻攝自CORTIS IG）

美國串流平台Pandora Music近日PO出介紹CORTIS各成員的貼文，提到JAMES的家鄉為「TAIPEI」，CORTIS的官方Instagram也轉貼，間接證實他來自台灣，事實上，先前就有消息指出，趙雨凡自小在台灣長大，曾就讀於直潭國小、民族實驗國中及莊敬高職。JAMES曾公開表示，自己的媽媽是泰國人，「I'm half Thai half Chinese.」網上流傳他使用台灣護照的照片，甚至有一說指出他是香港人，但始終未被證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲CORTIS趙雨凡是台灣出身。（圖／翻攝自Pandora Music IG）

CORTIS是Big Hit娛樂推出的全新男團，由韓美雙國籍的MARTIN、香港人JAMES和韓國成員JUHOON、SEONGHYEON和KEONHO共5人組成，標榜「作詞、作曲、編舞、影像製作，全都不侷限於特定位置，而是由所有成員共同參與創作的年輕創作者團隊」，團名取自 「COLOR OUTSIDE THE LINES」（線外著色），從其中的六個英文字母不規則組合而成。

▲CORTIS日前來台演出全場嗨翻。（圖／翻攝自LINE TV）