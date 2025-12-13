ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《漫才梅索太太》女星車禍身亡
姐弟戀「5大優點」甜到上癮
張棋惠演唱會「又出意外」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

婷婷 賴佩霞 辛龍 劉真 隋棠 余皓然 王中平 李伊庚

CORTIS趙雨凡真是台灣囝仔！　官方轉發「家鄉是TAIPEI」證實了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓新人男團CORTIS自2025年8月出道以來就獲得廣大關注，Instagram追蹤人數已接近743萬，成員JAMES（趙雨凡）曾表示自己有一半華人血統，且從小就在台灣念書，國籍令人好奇。而美國串流平台Pandora Music的介紹文中，提到趙雨凡的家鄉為「TAIPEI」，CORTIS官方也轉發該貼文，等同於間接證實JAMES是正港台灣囝仔。

▲CORTIS趙雨凡是台灣出身。（圖／翻攝自CORTIS IG）

▲CORTIS趙雨凡是台灣出身。（圖／翻攝自CORTIS IG）

美國串流平台Pandora Music近日PO出介紹CORTIS各成員的貼文，提到JAMES的家鄉為「TAIPEI」，CORTIS的官方Instagram也轉貼，間接證實他來自台灣，事實上，先前就有消息指出，趙雨凡自小在台灣長大，曾就讀於直潭國小、民族實驗國中及莊敬高職。JAMES曾公開表示，自己的媽媽是泰國人，「I'm half Thai half Chinese.」網上流傳他使用台灣護照的照片，甚至有一說指出他是香港人，但始終未被證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲CORTIS趙雨凡是台灣出身。（圖／翻攝自Pandora Music IG）

▲CORTIS趙雨凡是台灣出身。（圖／翻攝自Pandora Music IG）

CORTIS是Big Hit娛樂推出的全新男團，由韓美雙國籍的MARTIN、香港人JAMES和韓國成員JUHOON、SEONGHYEON和KEONHO共5人組成，標榜「作詞、作曲、編舞、影像製作，全都不侷限於特定位置，而是由所有成員共同參與創作的年輕創作者團隊」，團名取自 「COLOR OUTSIDE THE LINES」（線外著色），從其中的六個英文字母不規則組合而成。

▲▼▲CORTIS登台演出全場嗨翻。（圖／翻攝自LINE TV）

▲CORTIS日前來台演出全場嗨翻。（圖／翻攝自LINE TV）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

CORTIS趙雨凡

推薦閱讀

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚　公司曝婚禮進度

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚　公司曝婚禮進度

3小時前

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

12/12 09:13

獨家／辛龍復出終於露面尾牙場　臉書劉真照片全刪只留任賢齊原因曝

獨家／辛龍復出終於露面尾牙場　臉書劉真照片全刪只留任賢齊原因曝

18小時前

馬偕醫院突收500杯手搖飲料　竟是「超大咖天團買單送醫護」

馬偕醫院突收500杯手搖飲料　竟是「超大咖天團買單送醫護」

14小時前

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

16小時前

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

12/12 12:25

隋棠搭高鐵「險慘跌毀容」！　陽光肌肉站務員神救援她發文道謝

隋棠搭高鐵「險慘跌毀容」！　陽光肌肉站務員神救援她發文道謝

12小時前

史上最強feat.！　玖壹壹健志睽違8年單飛出新歌...圈內好友全看傻

史上最強feat.！　玖壹壹健志睽違8年單飛出新歌...圈內好友全看傻

15小時前

余皓然目擊王中平「從門縫塞錢給兒子」　吐槽：可能藏私房錢的習慣

余皓然目擊王中平「從門縫塞錢給兒子」　吐槽：可能藏私房錢的習慣

13小時前

陳妍希父親生前私訊曝光！　送高級皮衣給陳曉「以半子待之」

陳妍希父親生前私訊曝光！　送高級皮衣給陳曉「以半子待之」

17小時前

辛龍抱病演出滿頭汗　坦言夢劉真　「這事情都是聽女兒的」

辛龍抱病演出滿頭汗　坦言夢劉真　「這事情都是聽女兒的」

16小時前

百歲婚宴！李國超「被問洞房」笑爆：我們很久沒行房了！　高欣欣當場翻白眼

百歲婚宴！李國超「被問洞房」笑爆：我們很久沒行房了！　高欣欣當場翻白眼

18小時前

熱門影音

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
陳冠希豔照門隔17年再爆內幕　名導揭外洩關鍵：不是修電腦

陳冠希豔照門隔17年再爆內幕　名導揭外洩關鍵：不是修電腦
胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次

胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」
五堅情休團中　黃偉晉：滿懷念一起表演

五堅情休團中　黃偉晉：滿懷念一起表演
李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

《阿凡達：火與燼》視覺震撼再進化　詹姆斯卡麥隆帶你「沉浸式」闖入潘朵拉！

《阿凡達：火與燼》視覺震撼再進化　詹姆斯卡麥隆帶你「沉浸式」闖入潘朵拉！

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

看更多

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

老婆「神似長澤雅美」腿超美！《食尚》風田首公開合照 身高差閃炸

6分鐘前12

李珠珢「12月行程表全空白」！0工作爆遭官方冷凍　富邦發聲曝2原因

38分鐘前21

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

1小時前52

謝和弦辣妻當媽後變了！「丈夫不共享」陳緗妮揭3要求：必須建立邊界感

2小時前20

Apple上救命課「結果真的受傷」！驚險畫面曝：拿到證書，腳也廢了

3小時前34

CORTIS趙雨凡真是台灣囝仔！　官方轉發「家鄉是TAIPEI」證實了

3小時前513

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚　公司曝婚禮進度

4小時前40

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

4小時前1

12月13日星座運勢／射手獲利豐厚！水瓶眼光獨到　天秤財務評估神準

4小時前40

韓援樂天3本柱解散？禹洙漢、河智媛恐不留台　明年3月是最後底線

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚
    3小時前1013
  2. 曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相
    12/12 09:133237
  3. 辛龍復出終於露面臉書劉真照片全刪只留任賢齊
    18小時前3211
  4. 馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！
    14小時前149
  5. 獨／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　35歲病逝內幕曝
    16小時前14
  6. 李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流
    12/12 12:251617
  7. 隋棠搭高鐵「險慘跌毀容」陽光肌肉站務員神救援
    12小時前124
  8. 玖壹壹健志睽違8年單飛出新歌...圈內好友全看傻
    15小時前
  9. 余皓然目擊王中平「從門縫塞錢給兒子」
    13小時前8
  10. 陳妍希父親生前私訊曝光！送皮衣給陳曉：以半子待之
    17小時前2012
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合