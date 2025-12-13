ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓援樂天3本柱解散？禹洙漢、河智媛恐不留台　明年3月是最後底線

禹洙漢（左起）、河智媛與廉世彬以「樂天三本柱」之名成為樂天桃猿應援女孩。（攝影組）

圖文／鏡週刊

中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。

無限夢想今年可說遭逢巨變，公司負責人於8月離奇遇刺身亡，讓整個團隊瞬間陷入混亂，不僅營運受阻，也讓旗下藝人的工作規劃全面停擺。樂天原先與無限夢想簽下3年合約，但若公司確定無法繼續運作，禹洙漢與河智媛恐怕不僅無緣重返樂天，更因合約限制，短期內也難以轉往其他中職球團。

值得一提的是，今年樂天奪下總冠軍後，3位韓籍女孩還特地調整行程飛回台灣參加封王遊行，足見她們對球隊與台灣球迷的重視。然而近期卻傳出內部因「開源節流」政策而僅續留廉世彬的消息，讓許多粉絲感到錯愕。對此，球團回應，女孩們的明年合約仍在確認中，目前外界流傳的資訊皆非正式內容，最終名單將在新球季開打前對外公布，並感謝球迷關心。

另一方面，廉世彬近期也因個人事件受到關注。她先前爆出遭韓籍經紀人性騷擾，導致恐慌症復發而需要就醫治療。儘管該名經紀人否認指控，事件仍在韓國網路引起大量討論。就在風波未平時，韓國IDEA-H公司也於本月5日宣布與她的合約到期後不再續約。不過，廉世彬仍持續與台灣經紀公司協奏曲文創合作，顯示她未打算離開台灣市場。更值得注意的是，她今年九月加入台中連莊職業排球隊的啦啦隊「Little Witches 連莊小魔女」，展現她未來繼續在台發展的明確意願。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
獨家／王齊麟婚禮時間曝！萬豪酒店席開百桌　陳詩媛挺孕肚試婚紗
獨家／不只壓力、愛玩越界！小煜驚爆常喝醉回家惹怒老婆　成了離婚關鍵之一
美齒賒帳拖兩年／獨家！小薰「半夜轉帳」繳清欠款　發業配文滅火：謝謝醫生

