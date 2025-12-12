史上最強feat.！　玖壹壹健志睽違8年單飛出新歌...圈內好友全看傻

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹健志睽違8年，單飛推出全新單曲〈Need your body〉，MV破天荒飛往非洲拍攝，圈內好友包括Ella、Lulu、春風、洋蔥、高爾宣、ØZI、魏如昀等藝人搶先看片，還玩起「猜有幾種動物入鏡」的互動話題，未曝光先引爆討論度。

▲▼健志新歌〈Need your body〉MV由老婆Mia掌鏡。（圖／混血兒娛樂提供）

健志直呼非洲大遷徙是此行最震撼的時刻，數十萬牛羚奔向馬拉河的場面氣勢驚人，更可能遭遇鱷魚、獅子等天敵。他與Mia守候四天才成功目擊，也讓不少網友讚嘆這支MV根本「史上最強feat.」，由動物群星一起加持畫面。

健志透露，歌曲在某個深夜靈感突發，只花一晚便完成詞曲錄製，音樂理念就是「沒有大道理」，希望大家聽歌時能自在搖擺、放鬆享受。他笑說這是完全無框架、順著直覺寫出的作品，也是他最想呈現的創作模樣。

▲健志睽違8年單飛推出新歌〈Need your body〉。（圖／混血兒娛樂提供）

MV更是一大亮點，他與老婆Mia親赴非洲兩週自助拍攝，從導演、攝影到造型全都自己來，記錄原民文化、草原景色與動物遷徙，被Ella形容為「整支都在放閃」。其中他加入馬賽部落共舞的畫面，甚至把當地吟唱取樣放進歌曲開頭，完整保留那份原始悸動。