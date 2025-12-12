辛龍抱病演出滿頭汗　坦言夢劉真　「這事情都是聽女兒的」

記者葉文正／台北報導

歌手辛龍今天復出演唱，首場演出就獻給KPMG安侯建業集團，在2500人面前放懷表演，而他也提到，五年不算短，曾經也夢過已經羽化的愛妻劉真，現在的造型則是女兒幫忙打理，時尚眼光跟媽媽一樣好，今天的演出也接收到全場觀眾的熱烈掌聲，讓他非常感動，至於未來節目通告，他屬意先給好友，但要等新的MV剪輯好，才會開始上節目訪談。

▲辛龍宣告復出，重新登上舞台演出。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

辛龍今日把第一場演唱獻給KPMG安侯建業集團，唱酬據說相當親民，集團主席陳俊光更上台獻花，全體員工更響起熱烈掌聲為辛龍加油打氣，大批粉絲並上前拍照與拍影片，甚至三首歌唱完，還有粉絲上前跟他握手加油打氣，相當受到歡迎，他也想帶給大家溫暖。

▲辛龍宣告復出，KPMG集團主席特地上台獻花。（圖／記者李毓康攝）

辛龍也提到，這五年當中的確有夢過劉真，只是她並沒有說什麼話，就是美麗現身，才轉身離開，女兒霓霓不僅喜歡畫畫，花花草草也喜歡，或是恐龍等比較特殊的動物，也會去研究，而辛龍今天其實有感冒，但是抱病演出，吃了兩次藥才敢上台。

▲辛龍復出，走出低潮希望帶給大家溫暖。（圖／記者李毓康攝）

他也透露：「女兒也喜歡我在創作寫歌時，上台的秀服也是女兒選擇，現在他還在學校等我，急著回家要陪他，女兒喜歡我的新歌〈一夫當關〉，大家在不同行業都是一夫當關，有朋友不會累，有勇氣就可以了，公司也有安排演唱會，但時間還沒有確定。」

▲辛龍演唱結束後趕回家陪女兒。（圖／記者葉文正攝）

辛龍始終維持著好的體態，也喜歡吃番茄，常常去慢跑，每周四天運動與爬山是必要的行程。