《超人》彩蛋終曝光！《超少女》米莉愛考克「狂放開殺」　傑森摩莫亞驚喜參演

記者蕭采薇／綜合報導

備受影迷期待的 DC 宇宙重磅新作《超少女》（Supergirl）發布首支預告！由在《龍族前傳》中爆紅的新生代女星米莉愛考克（Milly Alcock）擔綱主演。不同於以往的英雄形象，前導海報中她戴著墨鏡、身披長袍，展現出狂放不羈的率性魅力；預告中更首度展現超狂戰力，手持長型武器甩出「360度無死角」的大範圍攻擊，瞬間橫掃敵營，氣勢驚人。

▲《超少女》由在《龍族前傳》中爆紅的新生代女星米莉愛考克擔綱主演。（圖／華納提供）

《超少女》預告揭露了關於超人故鄉「氪星」的殘酷秘密——這個星球竟在短短一天之內就遭到消滅。倖存的超少女被迫與一位謎樣少女穿梭在宛如異世界的外星廢土中，聯手展開復仇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，超少女也在預告中幽默調侃表弟「超人」，直言：「他總是只看每個人善良的一面，但我看見的是真相。」一句話道出兩人截然不同的成長背景與行事風格，也預示了她將是一位更為犀利、霸氣的宇宙英雄。

其實早在今年上映的《超人》電影結尾彩蛋中，超少女就曾驚喜現身。當時她一臉微醺、搖搖晃晃地走進孤獨堡壘，受到愛犬「氪普托」（Krypto）的熱烈歡迎，該片段成為影迷熱議焦點。而在《超人》中圈粉無數的超狗 Krypto，這次終於回歸到「真正的主人」身邊，將陪伴超少女在危機四伏的宇宙中大展身手。

▲《超少女》前導海報。（圖／華納提供）

《超少女》由曾執導《時尚惡女：庫伊拉》的克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）擔任導演，並由 DC 工作室負責人詹姆斯岡恩（James Gunn）親自監製。除了女主角米莉愛考克一人分飾兩角（超少女／卡拉佐艾爾）之外，演員陣容更是堅強，名單中驚見「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），以及馬提亞斯修奈爾等實力派演員。電影預計於2026年6月在台上映。