獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

記者蔡琛儀／專訪

賴佩霞小女兒去年底才和外籍老公Kevin登記結婚，卻驚傳Kevin已在日前賴佩霞演唱會的隔天不幸病逝，令人傷感。賴佩霞目前人已飛往美國陪伴女兒度過悲傷時刻，她越洋接受《ETtoday星光雲》專訪，透露小女兒的狀況，也不忘表示，非常非常感謝外界的關心。

▲▼賴佩霞〈總會有個人〉紀念小女婿。（圖／尚時代文創娛樂提供）

▲賴佩霞小女婿Kevin（右邊）不幸病逝。（圖／尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞透露，女婿Kevin患有先天性心臟病。出生僅九週大時，便接受了第一次心臟手術，之後幾乎每隔幾年就必須再次開刀，到35歲離世為止，前後共經歷了9次心臟手術，「這一次原本已安排進行心臟移植，然而因長期用藥造成肝臟逐漸衰竭，身體狀況已無法支撐手術的進行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本身鑽研心靈課程多年的她，小女兒也具備心理學與社會心理的背景，賴佩霞說，女兒即使面對如此巨大的哀痛，仍能穩穩地待在哀悼之中，不被情緒支配，「我不會用『堅強』來形容她，因為那個詞往往會讓人忽略了內心真實而細膩的感受。」表示自己看到的，是一位既勇敢又有力量的30歲女性，「選擇全然經歷一段刻骨銘心的愛情與婚姻，同時允許自己直視生命可能帶來的撼動與感動，沒有讓傷痛將自己吞沒。」

▲▼賴佩霞〈總會有個人〉紀念小女婿。（圖／尚時代文創娛樂提供）

▲賴佩霞目前陪在小女兒身邊。（圖／尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞感性表示，自己沒有試圖用任何專業的方法讓女兒走出傷痛，而是選擇把所有方法放下，單純地陪在她身邊，「陪她笑、陪她哭、陪她回憶，也陪她聊任何她想聊的一切。她想念他，我就聽；她沉默，我就在。」她認為，陪伴不是替女兒移除痛苦，而是讓女兒知道，「她不需要急著好起來，也不必獨自承受。只要媽媽在，她就可以安心、完整地經歷生命中的酸甜苦辣。」

賴佩霞也說，在陪伴過程中，看到女兒更清楚自己、調整自己，學會陪伴自己，回歸最真實的自己，並全然地接納自己，「而我所做的，只是儘可能支持她放鬆，去感知：生命依然在她周圍綻放，愛不可能離開，當然，包括 Kevin 在她生命裡流淌的，既深刻且溫柔的珍愛。一旦靜下心來，Kevin隨時都在。」

