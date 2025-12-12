無照打針阿姨風波延燒！SHINee Key爆缺席《我獨自生活》原因曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓綜藝圈近日因朴娜萊遭前經紀人爆料、捲入「無照打針阿姨」爭議而持續延燒，相關風波也意外波及SHINee成員Key。隨著爭議持續發酵，Key在12日被爆出預計缺席《我獨自生活》錄影，但據了解，他是因美國巡演的行程而缺席。

▲SHINee Key爆缺席《我獨自生活》錄影。



朴娜萊遭前經紀人爆料霸凌以外，經紀人還一併供出，她經常找「打針阿姨」出差來注射藥物，只是藥物來源不明，現在韓掀起極大風波，就連Key也被挖出疑似與「打針阿姨」有關，女方曾在社群中公開於Key家拍攝的照片，並提及與他長達十多年的交情，引發外界質疑兩人關係。

▲SHINee Key缺席《我獨自生活》錄影引起熱議。



對此，Key立場保持沈默，卻在12日被爆預計缺席《我獨自生活》錄影，只是據了解，並非是因為他正在進行美國巡演，從12月3日起到15日為止在美國LA、紐西蘭、布魯克林、芝加哥等地，進行演出「2025 KEYLAND : Uncanny Valley」。

而Key這次缺席《我獨自生活》錄影，是在很久以前就已經向節目組提出請假，並非是因這次「打針阿姨」風波才缺席。只是風波主角朴娜萊至今暫無回應，連帶Key遭受牽連，也讓粉絲擔憂不已。