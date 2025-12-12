百歲婚宴！李國超「被問洞房」笑爆：我們很久沒行房了！　高欣欣當場翻白眼

記者蕭采薇／台北報導

資深女星高欣欣與李國超相戀20年，年過半百的兩人，在登記5年後的同一天在台北維多麗亞酒店舉辦婚宴。高欣欣坦言：「從12月開始，幾乎每天都凌晨4、5點才睡。」李國超則對太太表示「全力配合」。至於今晚是否會洞房？李國超大笑說：「我們都很久沒行房了！」高欣欣則微翻白眼說：「他真的什麼都往外說！」

▲高欣欣、李國超愛情長跑20年，終於一起踏上紅毯。（圖／記者黃克翔攝）

演過無數戲劇角色的高欣欣，這次終於迎來人生中最重要的女主角劇本。她笑說，演戲時反而沒什麼機會穿婚紗，「我這輩子只和兩個人走過紅毯，除了他（李國超）外，就只有《意難忘》的時候和石爸（石英）走過紅毯。」

兩人終於在親友與演藝圈好友的見證下正式步入禮堂。預計將有77位藝人好友到場送祝福。為了讓賓客盡歡，高欣欣坦言籌備過程壓力山大，其中「桌次安排」更是最大魔王。她無奈笑說：「自己辦過後就知道，以後有人問婚禮要不要出席，都要馬上回答。」

▲高欣欣、李國超相戀20年，終於在親友與演藝圈好友的見證下正式步入禮堂。（圖／記者黃克翔攝）

李天柱將為兩人婚禮獻唱，李國超笑說：「柱哥年輕的時候帶我風花雪月，柱哥永遠是我大哥！」游安順不只兒子將擔任花童，他自己也是婚禮招待兼擋酒大隊，為好友盡心盡力。李國超的兩個女兒和高欣欣感情很好，更主動要求幫忙婚禮大小事，令她非常感動。

▲（左起）傅子純、兵家綺、游安順出席李國超、高欣欣婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

為了這場婚禮，高欣欣對於禮服驕傲地說：「全部都是重新打造的！我很開心能穿上專屬我的禮服。」婚宴現場的視覺設計與動線也藏有許多巧思，希望能讓到場賓客感受到滿滿的幸福與驚喜。

▲高欣欣、李國超僅管年紀相加超過百歲，但對浪漫婚禮仍有憧憬。（圖／記者黃克翔攝）