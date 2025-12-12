ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛情長跑20年！婚禮留空位給亡友屠穎　李國超一開口就淚崩：我叫他一定要來

記者蕭采薇／台北報導

資深女星高欣欣與李國超相戀20年，終於在親友與演藝圈好友的見證下正式步入禮堂。現場席開37桌，預計將有77位藝人好友到場送祝福。然而婚禮前受訪時，李國超提到上個月不幸意外離世的摯友屠穎，仍忍不住掉淚，哽咽說：「留了位置給他，我跟他說，你一定要來。」

▲▼ 高欣欣&amp;李國超 婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高欣欣、李國超補辦婚宴，但提到上月意外離世的摯友屠穎仍不捨落淚。（圖／記者黃克翔攝）

談起籌備過程，高欣欣忍不住苦笑透露，最讓她崩潰的不是挑婚紗，而是「排座位」，直到婚禮前夕都還在反覆確認。而李國超摯友屠穎，本來早就答應出席，卻在上個月意外離世，讓李國超想到依然不捨，「講到這個我是感觸很深，那不管怎麼樣呢，我就在今天特別還有一個空位給他。」

李國超與屠穎18歲相組成「藍天使合唱團」，相識超過40年，是人生摯友。李國超感嘆：「今年不是一個好年，從年初到現在，都發生好多不好的事情，我也覺得在這個時候，年底我們當然很榮幸辦這個婚禮，讓大家都能來沾喜氣，把今年這個不好的運氣通通帶走，我希望未來大家都可以平安愉快健康！」

▲▼ 高欣欣&amp;李國超 婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高欣欣、李國超愛情長跑20年，終於一起踏上紅毯。（圖／記者黃克翔攝）

演過無數戲劇角色的高欣欣，這次終於迎來人生中最重要的女主角劇本。她感性表示：「拍戲都是在演別人，這次是我真正的人生角色，成為『李太太』，我會非常珍惜。」兩人情牽20年，從戀人昇華為家人，這場婚禮不僅是儀式，更是對彼此承諾的兌現。

▲▼ 高欣欣&amp;李國超 婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高欣欣、李國超相戀20年，終於在親友與演藝圈好友的見證下正式步入禮堂。（圖／記者黃克翔攝）

為了讓賓客盡歡，高欣欣坦言籌備過程壓力山大，其中「桌次安排」更是最大魔王。她無奈笑說：「很多人很晚才回覆，還要確認葷素。越接近婚期，又有人臨時不能來，或是指定要跟誰同桌。」不過也有八點檔同事因為趕拍，當天中午臨時通知無法缺席，「八點檔都有存檔壓力，我們都能理解。」

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李國超高欣欣屠穎

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

ETtoday星光雲

