北流耶誕小鎮來了！　精彩節目一次看

記者蔡琛儀/台北報導

「2025北流耶誕小鎮」以新主題「耶誕老公公不在家」回歸，12月13日至28日將在文化館、SUB舞台與園區化身限定故事小鎮。活動以「麋鹿大集合」暖身派對揭開序幕，主活動「耶誕音樂嘉年華」於12月20、21日登場，除了SUB售票演出，小鎮市集、園區免費體驗與假日市集也將連續開張，打造最具冬味的節慶場景。

▲ 北流耶誕小鎮點燈。（圖／北流提供）

今年北流大幅串聯園區16家店鋪推出25場免費演出，爵士、雷鬼、電子、搖滾到古典全都聽得到，讓園區瞬間變身城市音樂街角。亮點包含金曲爵士鋼琴家許郁瑛帶來融合即興與電子的限定舞台；YouTuber小尾巴以迷因式創作與現場能量跨界登場；DJ ChiLL與蘇俊穎掌中木偶劇團以DJ與布袋戲的混種演出掀起最潮臺味。 跨域合作遍布全場，百合花將以南北管、月琴念歌交織搖滾聲響，帶來飽滿的文化能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年小鎮以多組藝術家共築「店鋪音樂地圖」，讓民眾在不同角落都能遇見驚喜聲景。親子與教育企劃同樣加碼，包括《虎姑婆與他的朋友》音樂節目、朱宗慶打擊樂團2演出，以及麗山、碧湖國小合唱團以清亮童聲帶來節慶祝福。

重頭戲「耶誕音樂嘉年華」將於12月20、21日由馬念先、鄭宜農、SherryZ鄭雙雙等10組人氣音樂人接力獻唱，熱力陪伴民眾迎接年末。售票現正開跑，預料將成為冬季最難搶的城市節慶演唱活動，邀請樂迷在北流用音樂與歡樂度過最溫暖的耶誕時光。