陳妍希憑《狙擊蝴蝶》翻紅！台導「花3天改版救場」平庸劇本變神劇

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希主演陸劇《狙擊蝴蝶》自4日起上架大陸騰訊視頻、台灣Netflix平台，且在大陸掀起轟動的追劇現象。該劇在大陸平台站內熱度突破26000大關，且橫掃當地各個社群平台的電視劇排行，人氣指數與其他陸劇呈現斷層級落差。同時該劇由《想見你》的台灣導演黃天仁執導，被視為年底最大黑馬，《ETtoday星光雲》帶大家一起見證這現象級陸劇的誕生！

11歲差姐弟戀《狙擊蝴蝶》戲外差19歲

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》爆紅，改編自姐弟戀人氣小說。（圖／翻攝自微博）

《狙擊蝴蝶》改編自晉江文學城作家七寶酥的同名小說。劇版描述女主角「岑矜」經歷流產、丈夫出軌背叛，人生低谷之際卻接到鄉村少年「李霧」的求救電話，她決定接這位父母資助的少年到城市復讀，而在日常相處下，意外得知了少年的心意。兩人因故分開，多年後再度重逢。劇版由42歲的陳妍希主演，搭檔23歲的大陸新生代男星周柯宇，劇中設定男女主角相差11歲，戲外兩人則相差19歲，播出前外界質疑聲不斷，播出後CP感超乎預期，還有29公分身高差，本劇還有數不清的吻戲將會逐集播出，完全打中觀眾的心。

路人都在看！討論熱度斷層級

▲《狙擊蝴蝶》讓相差11歲姐弟戀引發全網關注。（圖／翻攝自微博）

為何形容《狙擊蝴蝶》是現象級陸劇？該劇被稱為「A級劇播出了S+的效果」，A級劇主要是形容陸劇的成本等級，意外播出超級大劇的狀態，打從12月4日播出，6天內在「騰訊視頻」站內熱度達到26000，但離大熱劇的平均數字（熱度28000），還有一段距離。不過該劇在社群、數據平台的表現更為驚人，在豆瓣電視劇熱度排行數據是第二名的2倍，此外在貓眼網劇榜、百度指數、微信指數都是斷層級第一，抖音播放量破8億，所有數字都遙遙領先其他陸劇。

▲《狙擊蝴蝶》在大陸各個數據、社群平台都是斷層級領先。（圖／翻攝自微博）

陸網認為，路人觀眾受到大陸長劇質量下降，物價上漲等影響，付費追串流劇的意願大減，但是《狙擊蝴蝶》的姐弟戀故事成功吸睛，在男女演員皆沒有大批粉絲集資買「雲包場」來加持平台站內熱度之下，劇集的收視數據，全靠一般觀眾口碑支持，如今本劇討論度連日翻漲，帶動站內熱度、雲合收視市佔率突破11%飆升至第2名，大數據也認證其夯劇魅力。

▲《狙擊蝴蝶》站內熱度破26000。（圖／翻攝自微博）

▲《狙擊蝴蝶》雲合收視市佔率第2名。（圖／翻攝自微博）

陳妍希翻紅！負面謠言一次掃清

▲陳妍希又增添一部戲劇代表作。（圖／翻攝自微博）

《狙擊蝴蝶》屬於現代偶像劇，陳妍希在劇中以長髮、短髮分別詮釋不同年齡段的女主角。「岑矜」的女主角人設颯爽，有姐姐的威嚴霸氣，即使身處低潮，仍為處境坎坷的「李霧」挺身而出，帥氣又美麗的姿態大受觀眾喜愛。她因演出九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》的「沈佳宜」紅到大陸，後來演出于正版《神鵰俠侶》的小龍女再掀一波追劇熱。她2016年結婚後，持續在大陸發展演藝事業，但一度長達5年沒有推出新劇，除了育兒生活，多以綜藝節目出演為主，打從結婚到離婚恢單後，感情生活一直有眾多謠言，上熱搜往往是緋聞，如今新劇《狙擊蝴蝶》熱播，死忠粉絲發聲為她流傳多年的謠言一一澄清，近日更是天天席捲微博熱搜，陸網形容其人氣大翻紅。

周柯宇爆紅！窮苦男主愛上救贖自己的她

▲周柯宇年僅23歲爆紅。（圖／翻攝自微博）

周柯宇在《狙擊蝴蝶》飾演身世坎坷的窮困生「李霧」，向資助自己的喊出求救，也與女主角「岑矜」結下一輩子的緣分。他擁有188高挑身材，戲裡演繹19歲的復讀生，以及29歲的海歸創業者，氣質截然不同，演技備受好評。「李霧」也是現今大陸現代偶像劇中，少見男主角不是霸道總裁，一開始還是窮困生，直到被女主角拯救才改變人生。而他細膩詮釋出愛上女主角的心情變化，從年輕的羞澀難言，到多年後癡情追愛，成功說服網友支持11歲差的姐弟戀，陸網形容：「終於有部劇看懂男主角為何喜歡女主角。」

劇組爆：最初劇本很平庸！台導演開拍前大改版

▲《狙擊蝴蝶》導演是台灣的陳天仁。（圖／翻攝自微博）

《狙擊蝴蝶》雖然改編自知名姐弟戀小說，開拍前質疑聲浪頗多沒想到口碑開低走高。有劇組工作人員在社群發文揭露內幕，直言當初拿到原版劇本時全劇組都看衰「太普通、拍出來準仆街」，劇組開拍前6天，台灣導演黃天仁與編劇團隊閉關整整3天進行大改版，大膽將原本平鋪直敘的2016年與2024年兩段完整時間線「直接打碎」，重新改成時間軸穿插，雖然此舉導致劇組被迫在3天內重新消化，並籌備長達90天的拍攝量，過程一度「跌跌撞撞」，但修改後敘事方式，反而製造吸引人的效果，工作人員激動大讚：「感謝拯救平庸劇本的黃天仁老師，證明我們還是一線團隊！」不過有書粉認為，原著小說本來就是非常著名的故事，對此工作人員表示，順著時間軸拍攝，劇集看起來衝突性少，拆開才有丟線索與破案的感覺，看點大增。

▲劇組人員爆料，台灣導演黃天仁花3天大改劇本。（圖／翻攝自微博）