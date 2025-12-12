ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
微短劇贏在不說教！圈內人爆製作秘辛
女生必看「低成本富養自己」好習慣
曾勇敢揭邪教惡行！女星產房淚崩生娃
曾奪金音獎...他陷新冠後遺症低潮多年　回歸就攜手合作超大咖歌手

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手LINION推出新專輯《自己自己micasasucasa》，主打歌〈ChillGuy〉找來金曲歌手Matzka合作，以戲謔方式討論AI世代的「Chill哲學」。兩人以不同生命經驗交流，重新定義「Chill不是姿態，而是懂自己的節奏」。而LINION近年因新冠後遺症開始挑戰三鐵，把訓練當作重啟身心的方法，也把目標放在2026年的更強大自己。

▲▼LINION、Matzka〈Chill Guy〉。（圖／嘿黑豹工作室提供）

▲LINION、Matzka合作歌曲〈Chill Guy〉。（圖／嘿黑豹工作室提供）

〈ChillGuy〉延續LINION擅長的細膩氛圍，加上Matzka低沈嗓音，呈現懶卻有層次的聲響。兩人以對話方式切入「AI是否更自由」、「Chill是自在還是逃避」等時代問題。LINION笑說從13歲開始聽Matzka，到如今能一起錄音、演出，像是圓夢，過程中也感受到Matzka幽默又深思的性格。

LINION坦言創作上確實會使用AI，包括ChatGPT輔助發想，甚至曾用AI完成作品並獲好評，因此把「科技、自然、人」當成新作品概念。他也分享旅途趣事，曾在峇里島看到有人穿泳褲就去點餐，還問AI「只穿泳褲怎麼帶手機跟信用卡？」笑稱是自己與AI的日常對話。

▲▼LINION、Matzka〈Chill Guy〉。（圖／嘿黑豹工作室提供）

▲LINION近年飽受新冠後遺症陷入低潮。（圖／嘿黑豹工作室提供）

近年因新冠後遺症陷入低潮的LINION，透過三鐵找回生活步調，目前每週訓練3至5天，游泳1.9公里可在約42分鐘內完成，跑步則因扁平足問題還在持續調整。他把2026視為全新篇章，希望站上更大舞台、展開海外巡演與跨國合作。

