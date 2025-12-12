樂天女孩直接用本帳開罵！全因爸媽遭咒「面相感覺活不久」 截圖曝光

記者潘慧中／綜合報導

熊霓是樂天桃猿啦啦隊的成員，平常儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，爸爸近日在社群網站分享和她一起吃飯的照片後，竟有酸民留言「面相感覺活不久」，讓她罕見動怒，直接用本帳開罵回應！

▲熊霓直接用本帳開罵酸民。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）



熊霓父親11日在Threads上傳和女兒的合照，並充滿父愛地寫下「寶貝女兒招待燒肉晚餐，很好吃」，顯見一家人感情很緊密。萬萬沒想到的是，竟引來網友留言：「父母面相感覺活不久。」

▲熊霓和家人感情很好。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）



熊霓發現後，直接回應開罵，「世界上有你這種人真的很可悲欸」，她越想越覺得誇張，「看到這種真的直接火大…要多可悲？」雖然該則留言目前已遭刪除，但不少網友都截圖了。

▲熊霓罕見動怒。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）



事實上，熊霓目前只有22歲，但由於小學二年級就開始接觸國標舞，所以舞蹈實力深厚，2021年在「猿來是妳」徵選中以「狀元」之姿入選樂天女孩，為現役成員中年紀較輕者。