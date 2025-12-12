抓包「經紀人轉賣VIP票當黃牛」　南韓大咖歌手心軟幫求情判無罪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌王成始璄擁有深情蜜嗓，唱紅許多歌曲，在韓奠定情歌王子的地位。只是他日前遭到前經紀人侵佔公款，甚至瞞著他偷賣黃牛票，令他痛心不已。近來，前經紀人侵佔公款一案判刑出爐，由於他本人替經紀人求情，共事多年的夥伴最終判無罪，並未移送法辦。

▲成始璄前經紀人以掃蕩黃牛為由轉賣VIP票。（圖／翻攝自成始璄IG）



前經紀人A與成始璄一起工作多年，最終卻被利益沖昏頭，被爆出侵佔公款，他以要「掃蕩黃牛票」為由，拿走成始璄演唱會VIP門票，再把賣票收入轉到自己妻子的帳戶裡，導致成始璄在金錢上虧損不少。成始璄事後發現，也曾心痛表示「遭到信任的人背叛」。

由於A與成始璄一起工作非常多年，而成始景一直以來都規律且定期會舉辦演唱會，以A某與成始璄合作多年的時間推算，歌手受害金額可能相當可觀。

▲成始璄心軟替前經紀人求情。（圖／翻攝自成始璄IG）



只是成始璄念在舊情，並未主動告發A某，據韓媒報導，此案是由第三者知情人士告發，並非成始璄也不是其經紀公司相關人士，而警方聯繫成始璄經紀公司時，對方明確表示不希望A受罰，也不希望警方繼續調查下去。最終A某被判無罪，但此案曝光後震驚娛樂圈。