以為會醒過來...賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

記者陳芊秀／綜合報導

藝人賴佩霞小女兒的外籍丈夫Kevin病逝，享年35歲，噩耗震驚各界，目前她前往美國陪伴小女兒處理後事。而她5日曾直播談及演唱會當天，小女婿也在接受心臟移植手術，不料術後發生肝臟衰竭，於台灣時間12月3日清晨3點離世，她淚流滿面感嘆「生命無常」。

▲賴佩霞透露，35歲的小女婿Kevin換心手術沒有成功離世。（圖／翻攝自YouTube）

據賴佩霞透露，Kevin出生9星期就發現先天性心臟病，需要手術治療，從小到大時常進出醫院，她與家人都知道小女婿的身體狀況。她的小女兒25歲時與大5歲的Kevin相識相愛至今5年，2024年10月在美國芝加哥結婚，新婚僅一年多。身為丈母娘的她非常喜愛這個女婿，也知道Kevin一直非常努力，在美國最好的醫院準備心臟移植，手術一天後原本大家都以為Kevin會醒過來，沒想到會是這樣的結果，心疼小女婿無法撐過去，儘管當時相隔兩地，她感謝科技得以遠遠陪伴小女婿的家人，「我們就看著他離開……」。

▲賴佩霞最近一次直播談女婿離世，全程哽咽淚流滿面。（圖／翻攝自YouTube）

直播中，賴佩霞說明，小女婿接受的是醫療手術，雖然事前知道手術風險，但這樣的結果大家都沒有心理準備，強調「如果當初那些，真的一點幫助都沒有，沒有如果也沒有當初，只有當下」，盼外界與親友不要去討論當初的決定，因為對當事人來說，要去面對眼前的應變，已經非常不容易了。

這段時間賴佩霞吃不好、睡不好，直播時說話沙啞，家人都在為小女婿的離世哀悼。她無法第一時間就馬上前往美國陪伴小女兒，對自己是有些失望的，前往美國期間，她的YT頻道已經停更一段時間，視後續情況再恢復更新。