獨家／辛龍復出終於露面尾牙場　臉書劉真照片全刪只留任賢齊原因曝

記者葉文正／台北報導

歌手辛龍睽違5年復出，今天也終於現身公司年終尾牙，並深情演唱新歌，發表自己創作的兩首新歌〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，字字句句都藏著深情。不過已有眼尖的粉絲發現，辛龍MV用了劉真最愛的粉色系，他穿的白色造型也正是他們在夏威夷結婚的DRESS CODE，嘴上不提劉真，歌曲卻藏了對她無止無盡的思念。

▲辛龍今天登上企業尾牙舞台，重新登上舞台演出。（圖／記者李毓康攝）

不過好友們也發現，辛龍把臉書裡有劉真的照片全刪了，讓人疑惑不解，辛龍則透露：「臉書中有太多東西讓人家看了會感傷，既是發表作品，就不想再給大家悲傷感，有些事情放在心裡就好，給大家好的感受比較重要。」至於臉書內還放著跟任賢齊等好友的影像，他也解釋：「我跟小齊哥都還有保持聯絡，他們也都能體諒我的情況，這些是帶給我的力量，像蟲哥也都在北京，好兄弟真的是不用多說。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛龍嗓音比過去更渾厚。（圖／記者李毓康攝）

辛龍也談到，新歌盼望可以給大家溫暖跟正能量這兩個元素，「我很感動的是，看到很多在YT或自媒體上，聽到這首歌的粉絲有感動外，有朋友說感謝我，我也感受到大家的回應，一般粉絲支持我也謝謝我，他們生活在寒冬當中，聽到歌受到鼓舞，也回饋了因為我的出現，他們也應該要挺身而出，對我來說很受用，做這件事很有意義。」

▲辛龍復出一連唱出三首好歌。（圖／記者李毓康攝）

對於這五年的沉潛，辛龍除了照顧女兒外，寫了很多歌，「我覺得我要用這個歌曲呈現最真實的我，這個世界有的國家打仗，有些動盪不安，我就選這兩首歌曲，〈春暖花開〉，春天會來的，能更有能量的往前行，〈一夫當關〉也直接表達各行各業，士農工商，人們在自己的領域當中都能一夫當關，世界會更往正向能量前進。

▲暌違五年再度戴上耳機。（圖／記者李毓康攝）

他更提到生活點滴，「我平時就是煮飯、接送小孩，然後過生活，寫歌，把我的重心都放在音樂跟女兒身上，她喜歡畫畫，也喜歡粉紅色(跟媽媽一樣)，也研究花朵、蝴蝶，假日帶她出去玩，只是我會擔心被看到，我認為我不是明星，我是父親，代表我的心情，讓女兒有自由的空間成長很重要。」

▲仔細聽好每個細節。（圖／記者李毓康攝）

他也形容女兒霓霓很貼心，從不會讓他難做，「我做菜她特別高興，我以前不會做菜。對她並沒有期許，他朋友很多，開心快樂就好。」

至於今天願意踏出家門公開演唱，辛龍也略帶興奮表示：「很想看到大家，已經五年了，也希望大家可以看到我，我是音樂人，就是歌手，希望帶給大家歡樂，目前有十幾場演出，還在陸續接洽當中，真心誠意想要看到大家，春酒也一直在安排，我的心情不會緊張，因演出經驗太多，分享我的作品與歡樂溫暖正能量。

不過他鬍子越留越長，也解釋是因為覺得自然就好，沒有特別去做造型，沒有特別設計，「我要回到辛龍自己，做音樂的音樂人，出門穿的衣服，霓霓也會幫我搭配，她的眼光比我好，演出也會讓女兒去觀賞。」證明是真的走出過去的傷痛。

他未來想要一首一首做單曲，然後再出版專輯，有朋友談贊助跟資金，也有人要投資做演唱會，還沒有定案，是甚麼日期。這些年一直有，時間點不太對，有作品要誠心誠意把音樂呈現出來才做演唱會。若真可以做演唱會，才會啟動一系列想法。