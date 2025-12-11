韓3實力派歌手輪番來台開唱！　他點名挑戰臭豆腐

記者蔡琛儀／台北報導

Billboard Live TAIPEI 11月正式開幕，以日本歌姬中島美嘉打頭陣，持續推動台、日、韓音樂文化交流，近日更宣布邀請南韓三位R&B實力派歌手george、SOLE&THAMA，將於12月18日、19日接連登上舞台。

▲george。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

被譽為「夏天象徵」的george，以〈Boat〉走紅，乾淨又滲透人心的聲線成為他最鮮明的標誌。2023年正規專輯《FRR》獲市場與樂評肯定，2024年翻唱專輯《gimbap》更讓口碑再攀高峰。這回他將於12月18日帶來演出，笑稱忘不了台灣的友善與滷肉飯，這次想挑戰珍奶、蚵仔煎與潤餅，展現對台灣美食的滿滿期待。

12月19日將由南韓靈魂雙聲SOLE&THAMA接力開唱，SOLE以細膩暖嗓吸引樂壇注目，〈RIDE〉、〈Slow〉累積高人氣，跨流派創作風格具引領潮流的氣質；THAMA則以低沉嗓線融合爵士、嘻哈與neo-soul，出道後合作EXO、NCT127、姜丹尼爾等藝人，首張專輯《DON’T DIE COLORS》橫掃南韓大眾音樂獎與南韓嘻哈音樂獎R&B類大獎。

▲▼SOLE&THAMA。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

首次來台的兩人也透露期待心情，SOLE想親身感受「台灣感性」，並鎖定正宗火鍋；THAMA則想挑戰臭豆腐，笑說朋友都大讚台灣很適合他。對華語音樂的喜愛也在訪談中展現，SOLE偏愛〈月亮代表我的心〉及9m88的獨特嗓音，THAMA則是周杰倫與《不能說的秘密》粉絲。兩人預告將翻唱〈CloseToYou〉，以全新詮釋為歌迷帶來最溫柔的年末驚喜。