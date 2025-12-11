ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳意涵家長聚會「認不出愛馬仕」
最愛冷暴力三大星座！
濱崎步「演唱會連遭取消」吐心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

尹恩惠 馮提莫 王宥忻 葉子誠 李彩玟 黃沐妍 崔始源 陳偉霆

韓3實力派歌手輪番來台開唱！　他點名挑戰臭豆腐

記者蔡琛儀／台北報導

Billboard Live TAIPEI 11月正式開幕，以日本歌姬中島美嘉打頭陣，持續推動台、日、韓音樂文化交流，近日更宣布邀請南韓三位R&B實力派歌手george、SOLE&THAMA，將於12月18日、19日接連登上舞台。

▲▼SOLE&THAMA、george。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

▲george。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

被譽為「夏天象徵」的george，以〈Boat〉走紅，乾淨又滲透人心的聲線成為他最鮮明的標誌。2023年正規專輯《FRR》獲市場與樂評肯定，2024年翻唱專輯《gimbap》更讓口碑再攀高峰。這回他將於12月18日帶來演出，笑稱忘不了台灣的友善與滷肉飯，這次想挑戰珍奶、蚵仔煎與潤餅，展現對台灣美食的滿滿期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

12月19日將由南韓靈魂雙聲SOLE&THAMA接力開唱，SOLE以細膩暖嗓吸引樂壇注目，〈RIDE〉、〈Slow〉累積高人氣，跨流派創作風格具引領潮流的氣質；THAMA則以低沉嗓線融合爵士、嘻哈與neo-soul，出道後合作EXO、NCT127、姜丹尼爾等藝人，首張專輯《DON’T DIE COLORS》橫掃南韓大眾音樂獎與南韓嘻哈音樂獎R&B類大獎。

▲▼SOLE&THAMA、george。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

▲▼SOLE&THAMA。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

▲▼SOLE&THAMA、george。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

首次來台的兩人也透露期待心情，SOLE想親身感受「台灣感性」，並鎖定正宗火鍋；THAMA則想挑戰臭豆腐，笑說朋友都大讚台灣很適合他。對華語音樂的喜愛也在訪談中展現，SOLE偏愛〈月亮代表我的心〉及9m88的獨特嗓音，THAMA則是周杰倫與《不能說的秘密》粉絲。兩人預告將翻唱〈CloseToYou〉，以全新詮釋為歌迷帶來最溫柔的年末驚喜。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

11小時前

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

11小時前

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

6小時前

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

9小時前

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

12/10 22:56

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

8小時前

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

12/10 07:17

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

13小時前

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

10小時前

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

12/10 21:39

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

16小時前

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

14小時前

熱門影音

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次

胡瓜力邀77歲余天復出　看一次少一次
郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」
S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD
李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

看更多

佐藤健「爆走倉鼠⭢慌張倉鼠」 曝朴寶劍暖舉：很關心我

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

李運慶媽媽年輕舊照驚呆網友！　深邃五官「激似混血兒」超美

51分鐘前10

Junior「看清了我老婆」曝她霸道開箱片　林萱瑜喊：我會毀在你手裡

53分鐘前0

韓3實力派歌手輪番來台開唱！　他點名挑戰臭豆腐

57分鐘前1

瑀熙嘆「女兒夢碎了」揭曉二寶性別　PO文求解：還有機會翻盤嗎？

1小時前10

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」　當場被打臉尷尬過程曝

1小時前0

朋友葬身香港大火！　《跑男》男星「第一天打過電話」嘆：很難熬

2小時前104

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

3小時前63

江南大叔PSY涉違反醫療法「遭警突擊搜查」！　辦公室、車輛全扣押

3小時前53

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」　親列3點揭不發工作照原因

4小時前0

金馬導演把獎座放爸媽家「帶出門給親戚摸」　10年男友親上陣全裸

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪
    11小時前3215
  2. 小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁
    11小時前3414
  3. 77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況
    6小時前189
  4. 賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世
    9小時前1612
  5. 尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg
    12/10 22:5648
  6. 小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明
    8小時前2822
  7. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    12/10 07:171423
  8. 柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」
    13小時前8
  9. 余天驚爆罹攝護腺癌胡瓜震驚「看一次少一次」
    10小時前2216
  10. 陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相
    12/10 21:391812
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合