陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」　當場被打臉尷尬過程曝

記者王靖淳／綜合報導

女星陳意涵日前受邀錄製陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，大方分享自己因沒有買過精品而鬧過不少笑話，有次她在參加一群家長的聚會時，原本想找一名打扮樸素的媽媽聊天，結果一開口，竟把對方身上背的愛馬仕包當作破包，令她如今回想起來都覺得尷尬不已。

▲陳意涵。（圖／記者李毓康攝）

陳意涵透露，兒子目前就讀康橋國際學校，為了融入校園生活，她也參與了家長間的社交活動，「想說要跟媽媽們做朋友。」沒想到有次參加下午茶聚會，陳意涵驚訝地發現，席間媽媽們的對話充滿對精品的「高級抱怨」，此起彼落地嫌棄老公送的禮物，直呼：「為什麼我老公會送我粉紅色的香奈兒，我明明就不喜歡粉紅色。」為此，她忍不住驚嘆：「這是真實，我以為是電視劇才會演的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳意涵認不得愛馬仕。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陳意涵坦言，自己沒買過精品，當天聚會時只是隨興地揹了一個她口中的「破包」就出門，當時她突然瞄到旁邊一位穿著打扮看起來也很樸素的媽媽，以為找到了「同溫層」，於是主動搭話對方：「欸，妳跟我一樣，妳不喜歡名牌對不對？」殊不知對方回她：「我這個是Hermès（愛馬仕）。」原來該款包包因為設計低調、外觀「沒有Logo」，讓不識貨的陳意涵誤以為是普通包款，當場尷尬不已。