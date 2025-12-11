朋友葬身香港大火！　《跑男》男星「第一天打過電話」嘆：很難熬

記者蔡宜芳／綜合報導

香港大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，災情慘重，也引發國際關注。而曾任《奔跑吧》班底的男星王祖藍，11日受訪時坦言有朋友在火海中喪生，而且還找了很久才發現遺體，尋人的那幾天都讓他很難熬。

▲王祖藍坦言有認識的朋友在大埔火災中去世。（圖／路透、翻攝自王祖藍IG）

王祖藍表示，從最初收到火災消息時，所有人都在祈禱，「而且其實那時還有電話聯絡的，第一天。當時（朋友）還有電話聯繫呢，就是說他聯繫到家裡人，結果就開始失聯了。」

接著，家屬與朋友們便開始煎熬的等待，「一直盼著盼著能找到的過程，接著後來可能就變成得接受現實、做好心理準備了。」王祖藍也感謝消防員的體貼，他透露，消防員都會經常打電話更新搜尋進度，讓家屬能慢慢接受。

王祖藍和家人其實也住在大埔，他坦言事發地點離自家開車只要兩分鐘，是進出的必經之地。他也指出，大埔是個很特別的地方，街坊鄰居的感情都很緊密要好、相互關心，如今有朋友於該處遇難，也讓他心情格外沉重。

▲王祖藍一家四口也是大埔居民。（圖／翻攝自Instagram／wong_cho_lam）