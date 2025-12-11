釜山女神人在韓國收驚喜應援　強勢回歸富邦勇士：回到熟悉的地方

記者吳睿慈／綜合報導

韓籍啦啦隊釜山女神李晧禎睽違近1年回到台灣工作，她日前宣布回歸富邦勇士啦啦隊《Fubon Angels》，11日在台北受邀出席品牌快閃店面活動，親切用中文「大家好，我是李晧禎」打招呼，並表示「我很滿足所有在台灣的工作，希望可以讓這些工作持續下去又長久，是我目前的目標。」

▲李晧禎強勢回歸富邦勇士。（圖／記者林敬旻攝）



李晧禎回歸台灣工作，加入職籃啦啦隊，她11日出席活動，看到大批粉絲到場支持，她露出招牌笑眼揮手打招呼：「首先很多粉絲來到這裡，還有謝謝品牌的工作邀請，可以工作讓我覺得很感謝也非常開心。」

▼▲李晧禎展現俏皮可愛一面。（圖／記者林敬旻攝）



她離開返韓工作的1年內，有不少台灣粉絲特地飛到韓國支持，這次回歸富邦勇士啦啦隊，李晧禎表示「我很滿足於所有在台灣的工作，希望可以讓這些工作持續下去又長久，是我今年的目標。」

▲釜山女神李晧禎開心表示回到熟悉的台灣工作很開心。（圖／記者林敬旻攝）



這是再度來到台灣工作，李晧禎表示「再次回到熟悉的台灣心情愉悅很開心」，她同時很感謝粉絲的應援，在回歸時第一個活動是在澎湖，粉絲遠赴澎湖支持，還在她生日時在韓國捷運刊登應援板，讓她很感動。