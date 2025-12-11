ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阮經天爆赴韓「找小20歲女友」
女生最容易忽略的支出黑洞TOP 5
蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」
立威廉罹甲狀腺癌再曝近況　曬北海道度假照「現在感覺好多了」

記者蔡宜芳／綜合報導

混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇，打開知名度。他日前驚傳於數月前確診甲狀腺癌，引發外界高度關注，對此，立威廉11日再次發文報平安，表示「現在感覺好多了」。

▲▼立威廉罹甲狀腺癌再曝近況：感覺好多了。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

▲立威廉日前坦承罹患甲狀腺癌。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

立威廉說，因為自己9日的發文，很多人都誤以為他還在住院，「我只想再解釋一下，我之前的狀況是幾個月前發生的，現在感覺好多了。」他也曬出日前和家人在北海道度假的照片，透露自己終於可以放假休息，同時也向粉絲安心喊話：「跟大家報個平安，除了前幾天晚上有幾分鐘的輕微震動之外，我們沒有受到地震的影響。」

▲▼立威廉罹甲狀腺癌再曝近況：感覺好多了。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

▲▼立威廉帶家人到日本度假。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

▲▼立威廉罹甲狀腺癌再曝近況：感覺好多了。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

立威廉先前談到罹癌心路歷程時坦言，從確診那刻起，讓他感覺像是整個世界都崩塌了，但他選擇直面挑戰，接受兩次手術與放射治療，如今身體逐漸恢復。立威廉也表示，自己與癌症的戰爭尚未結束，每個月都要回診驗血、終生服藥，「我不知道未來會怎樣，但我會珍惜每一天，享受當下。別擔心，我現在一切都好。」

立威廉甲狀腺癌抗癌

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

5小時前

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

6小時前

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

19小時前

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

12/10 07:17

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

4小時前

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

7小時前

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

3小時前

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

21小時前

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

4小時前

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

11小時前

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

9小時前

阿信50歲了！　網驚查「與翁立友同齡」衝擊：是有吃防腐劑嗎

9小時前

