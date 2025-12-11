立威廉罹甲狀腺癌再曝近況　曬北海道度假照「現在感覺好多了」

記者蔡宜芳／綜合報導

混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇，打開知名度。他日前驚傳於數月前確診甲狀腺癌，引發外界高度關注，對此，立威廉11日再次發文報平安，表示「現在感覺好多了」。

▲立威廉日前坦承罹患甲狀腺癌。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

立威廉說，因為自己9日的發文，很多人都誤以為他還在住院，「我只想再解釋一下，我之前的狀況是幾個月前發生的，現在感覺好多了。」他也曬出日前和家人在北海道度假的照片，透露自己終於可以放假休息，同時也向粉絲安心喊話：「跟大家報個平安，除了前幾天晚上有幾分鐘的輕微震動之外，我們沒有受到地震的影響。」

▲▼立威廉帶家人到日本度假。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

立威廉先前談到罹癌心路歷程時坦言，從確診那刻起，讓他感覺像是整個世界都崩塌了，但他選擇直面挑戰，接受兩次手術與放射治療，如今身體逐漸恢復。立威廉也表示，自己與癌症的戰爭尚未結束，每個月都要回診驗血、終生服藥，「我不知道未來會怎樣，但我會珍惜每一天，享受當下。別擔心，我現在一切都好。」