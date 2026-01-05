過年在家就可看！《我家的事》上架OTT「春夏秋冬一家人」喜發聲

記者黃庠棻／台北報導

榮獲第62屆金馬獎八項大獎提名，奪下「最佳改編劇本」與「最佳男配角」的年度電影《我家的事》（Family Matters），即將於2月4日在 CATCHPLAY+ 影音平台全台獨家上架。

▲《我家的事》即將在CATCHPLAY+影音平台全台獨家上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

《我家的事》由新銳導演潘客印執導，藍葦華、曾敬驊、高伊玲與黃珮琪共同主演，以細膩筆觸勾勒台灣家庭真貌的動人作品，將帶著觀眾在家重溫這場關於愛、秘密與時間的家庭故事。2月4日起，電影《我家的事》請鎖定CATCHPLAY+。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金馬電影《我家的事》以導演故鄉彰化社頭為背景，充滿濃厚的台灣在地生活氣息。故事結構極具巧思，將家庭成員分別命名為姊姊「小春」、弟弟「夏仔」、媽媽「阿秋」與爸爸「阿冬」，象徵著一個家庭如同四季般的更迭與生命循環。

▲《我家的事》即將在CATCHPLAY+影音平台全台獨家上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

電影透過他們在尋找身世真相、面對生活困局，以及努力磨合成為「家人」的過程中，展現出那些交織著衝突、失落卻又充滿溫度的成長軌跡。本片最受讚譽之處，在於其對日常細節的極致追求。

潘客印導演透過看似平凡的家中動線、門扇的開闔、餐桌上的停頓與回應，則讓「家人之間說不出口的話」在鏡頭裡有了重量與溫度，將家庭生活中那種壓抑的疲憊與深藏的愛意刻畫得淋漓盡致，除了在金馬獎大放異彩，亦在國際影展中屢獲大獎肯定。

▲《我家的事》即將在CATCHPLAY+影音平台全台獨家上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

對於電影即將於CATCHPLAY+獨家上架，導演潘客印感性表示「家並非理所當然的存在，而是一段需要拼盡全力去維繫與理解的關係。我希望透過 CATCHPLAY+的平台，讓這部電影走進每位觀眾的『家』，這個故事不只是我家的事，也是你家的事。」

除了首次執導、編劇即榮獲金馬獎的肯定，本片演員陣容亦相當堅強，實力派影星藍葦華與高伊玲演活了台灣父母的堅韌，而以本片榮獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊與入圍台北電影獎最佳新演員的黃珮琪，則展現了新世代對身份認同的掙扎與渴求。





▲《我家的事》即將在CATCHPLAY+影音平台全台獨家上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

電影中飾演父親的藍葦華表示「《我家的事》拍出了台灣父子間那種說不出的愛，現在透過CATCHPLAY+，希望觀眾能再次感受這份感動。」飾演母親的高伊玲亦表示「這是一部關於成長與和解的電影，希望大家透過電影，也能找到屬於自己家裡的溫暖。」

飾演姐姐的黃珮琪說「小春的故事很普通也很特別，渴求家人認同，我相信存在每個家庭中。」飾演弟弟的曾敬驊則說「家人間的陪伴與支持是幸福的事，希望大家都在《我家的事》擁有幸福。」

導演潘客印特別分享「希望《我家的事》能在你最熟悉的地方『家』被看見。也許是在沙發上、也許是在餐桌旁，讓你想起那個你一直放在心裡、卻還沒把愛說出口的人。謝謝CATCHPLAY+，讓所有觀眾能在自己暖暖的家中，觀賞這部關於家庭的故事。大家趕緊來看喔！」