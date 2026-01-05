蕭子墨生日迎雙喜臨門！　曾陷「內耗深淵」吐真實心聲

▲ 蕭子墨推出新單曲。（圖／植光土壤音創提供）



記者翁子涵／台北報導

ZiMo蕭子墨深耕影藝事業多年，近來再推新單曲〈調頻〉，歌名原本象徵著轉動收音機頻道、切換情緒，但完成作品後，蕭子墨認為它更像是一首寫給「正在學習慢下來的人」的歌，「希望提醒自己在外界聲音過多的時候，能回到內心，聽見真正需要的聲音。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蕭子墨曾陷入焦慮。（圖／植光土壤音創提供）



蕭子墨過去就曾飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後，他也學習如何與焦躁共處。如今再次遇到相同的問題，他已找到屬於自己的「調頻」方式，讓自己先停下來，什麼都不做，讓高速運轉的腦袋慢慢降速，像是運動、聽音樂，或單純睡一覺。「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」



回顧2025年，蕭子墨有數不完的感謝，不僅完成了自己的第一首創作〈開始的地方〉，還帶著新歌登上韓國「全球 OTT 大獎」，歌曲上線後，也順利在家鄉台北登上舞台首唱新歌，他笑說：「我應該要偷笑了，其實到現在我都還在緊鑼密鼓地拍戲，就是不斷在完成歌曲與角色的狀態，我非常喜歡這個感覺。」



最新單曲〈調頻〉特別選在1月5日上線，當天也是蕭子墨的生日，他選擇與好朋友們一起慶生，包場觀賞自己參與演出的電影《陽光女子合唱團》。新的一年，壽星蕭子墨也許下心願：「我希望自己可以更穩定地創作和表演，把每一個角色、每一首歌都好好完成，也希望能繼續用作品陪伴大家，並期許自己找到最舒服、最屬於自己的頻率。」

