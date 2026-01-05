陳妍希昔曾認小5歲陳曉：沒定性！　「有人到50歲還覺得自己是寶寶」

記者田暐瑋／綜合報導

女星陳妍希主演陸劇《狙擊蝴蝶》人氣再攀高峰，甜膩姐弟戀讓人大暈船，近日她對姐弟戀發表看法，直言：「有些人可能到了四五十歲還覺得自己是個寶寶。」讓人聯想到她的前夫陳曉。

▲陳妍希和陳曉離婚。（圖／翻攝自微博）



陳妍希在宣傳《狙擊蝴蝶》時被問到姐弟戀，「有些人可能到了四五十歲還覺得自己是個寶寶；有些人可能二十歲了，已經思想很成熟。」引起觀眾共鳴，陳妍希強調，情感的持久性並非單純取決於生理年齡，而是要看雙方的心智成熟度，以劇中角色李霧為例，指出年齡差雖然在生活上會有些代溝，但只要彼此有共同的意願和堅定的情感，便可克服這些障礙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希談對姐弟戀看法。（圖／翻攝自微博）



此言論再次引發陳妍希和陳曉離婚一事的聯想，事實上，陳曉比陳妍希小5歲，曾在節目回憶起初識陳曉時，給人的印象是「像個大男孩，沒定性」，最後因為一句「我覺得妳很像我老婆」擦出愛火。在談及婚後生活時，陳妍希表示，婚前的浪漫氛圍在婚後消失殆盡，讓她感嘆落差很大，「結婚之前非常浪漫，過生日會偷偷來我劇組，鋪玫瑰花瓣，但婚後再也沒收過生日禮物。」