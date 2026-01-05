林憶蓮乘坐「飛船」花車繞場！　深圳收官場感性告白萬人

▲林憶蓮乘坐緩緩行進的「飛船」花車繞場。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」跨年在在深圳灣體育中心體育場開唱，對於作為終章的特別「迴響」，林憶蓮動情地表示：「場館裏面的感覺，好像這個就是我們的宇宙，我的小宇宙和你們每一個人的小宇宙都在一起。我們一起成長，一起分享，好多屬於彼此的東西，所以是很感動的事情。」

在這辭舊迎新的特別時刻，林憶蓮用溫柔的嗓音傳遞著堅定的力量：「無論你今天是一個來，或者是你身邊有人陪你，我都希望你可以在心中，有好多好多的溫暖，還有好多好多的力量。我們一起來，進入新的一年。新年快樂，願大家有一個美麗的2026年。」



深圳收官站特別增設了「花車環場」環節，這也是此次巡演中首次出現的特別設計，隨著〈遠走高飛〉的前奏響起，林憶蓮乘坐緩緩行進的「飛船」花車，沿著內場航行，並在船上接連唱起〈詞不達意〉和〈至少還有你〉，近距離和歌迷互動。

安可環節，林憶蓮特別選唱〈最好的事〉、〈自製空間〉、〈沒結果〉及〈再見悲哀〉，她解釋自己以〈最好的事〉回應一路同行的彼此，以〈自製空間〉贈予靈魂獨立的祝福，以〈沒結果〉坦蕩面對生命中的遺憾與停留，最後用〈再見悲哀〉輕輕撫過所有積攢的情緒。

