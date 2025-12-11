金馬導演把獎座放爸媽家「帶出門給親戚摸」　10年男友親上陣全裸

記者黃庠棻／台北報導

香港導演李駿碩以低成本獨立製作《眾生相》勇奪第62屆金馬獎最佳導演，該片因極為私密的題材與大膽的寫實尺度，受到影壇高度關注。今（11）日李駿碩攜手入圍金馬最佳新演員的男主角張迪文參與媒體訪問，暢聊拍戲秘辛。

▲《眾生相》男主角張迪文。（圖／記者黃庠棻攝）

李駿碩拿下金馬獎後再度回到台灣，透露他將金馬獎座放在爸媽的家「因為怕放在我家怕被認出來，爸媽很開心會帶出去給人家看，像是給叔叔、伯伯們摸一下」，坦言拿完獎後有種童話的感覺，當時回到香港有點回到像現實世界，但這次再來台灣非常興奮。

▲《眾生相》導演李駿碩。（圖／記者黃庠棻攝）

《眾生相》以一場場與不同階級、身分的性愛中探索人與人之間的離散，片中的性愛橋段源自於導演親身經歷，甚至交往10年的男友也參與演出。張迪文笑說與導演男友對戲不尷尬「他是最後一個，也比較有經驗，但基本上對戲的演員都很有經驗非常厲害。」李駿碩也笑說「他（男友）就是和其他人一樣呀！」

▲《眾生相》導演李駿碩。（圖／記者黃庠棻攝）

張迪文在片中長時間全裸，他笑說「我第一時間就覺得梁朝偉也露了，我一個新演員有什麼好不露的。」張迪文坦言此次並沒有特別減肥，是因為真的吃不胖「其實我好奇為什麼這麼隨便，我還是覺得自己的身體挺漂亮的，雖然很消瘦但有美感。」李駿碩在一旁笑說「張迪文的自信是我最喜歡他的地方」。

▲《眾生相》男主角張迪文。（圖／記者黃庠棻攝）