「前樂天女孩」心韻登記結婚！　甜嫁當家游擊手：我們找到了愛

記者王靖淳／綜合報導

前樂天女孩心韻今年6月底發文曬出婚戒照，宣布與樂天桃猿游擊手林承飛的求婚喜訊，昨（10）日更在社群開心報喜，表示兩人已到戶政事務所完成結婚登記。貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論。

▲心韻、林承飛完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／xy_2.15）

心韻在文中開心宣布，自己已於12月8日正式登記結婚，邁入人生新階段。她在文中曬出與林承飛的合照，並甜蜜表示：「我們找到了愛，然後成為了『我們』」，以此作為兩人愛情的註解。心韻感性地表示，這是一句她喜歡的話，所以特地寫進他們珍貴的約定裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧以往對愛情的憧憬及迷惘，心韻坦言曾在腦海中無數次地設想過未來，並不斷反問自己：「我會選擇什麼樣的人與我共度餘生？」、「我會成為怎麼樣的妻子？」以及對於未來的家會有什麼樣的想像。然而，這一切的不確定，都在遇見林承飛後都有了定論，為此心韻表示：「把我憧憬的幸福，交給了讓我最安心的你」，認定對方就是那個對的人。

▲心韻、林承飛結婚。（圖／翻攝自Instagram／xy_2.15）

最後，心韻甜蜜地向林承飛表達感謝，感激對方出現在她的生命中，並成了她所有問題裡最堅定的答案。對於兩人婚後的兩人世界，心韻甜蜜喊話：「那些關於未來的空白，我們一起書寫、一起解答，把所有平凡堆疊成屬於我們的小幸福，喜怒哀樂、酸甜苦辣，都一起做彼此最堅強的後盾吧。」