演員舊情還在！柳俊烈「分手惠利」驚喜現身　《1988》合體到齊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大勢懷舊電視劇《請回答1988》於2015年播出，至今播畢10年，還是劇迷心中經典的戲劇。戲劇在推出10週年特別節目，把雙門洞五個家庭全部召回，就連已分手情侶檔惠利與柳俊烈也驚喜現身，兩人雖然沒有在同一個鏡頭、畫面合體，但分手了舊情還在，分別現身同個節目，也算間接圓了劇迷的心願。

▲《1988》演員群合體到齊。（圖／翻攝自十五夜頻道）



《請回答1988》推出10週年特別節目，官方11日公開搶先看預告，原班人馬包括朴寶劍、惠利、成東鎰、羅美蘭等人齊聚一堂，所有演員重現1988年的經典造型，勾起粉絲滿滿回憶。最引人注目的是，先前傳出不參與的柳俊烈也驚喜現身。

▲▼柳俊烈合體正峰家。（圖／翻攝自十五夜頻道）



影片中，演員們分別以德善家、正峰家等不同組別登場，但惠利與柳俊烈雖然沒有並在鏡頭前直接碰面，但打破過去瘋傳柳俊烈沒有參與的傳聞，情侶倆雖然分手之，但柳俊烈對於戲劇《請回答1988》的舊情還在。

《請回答1988》眾多演員一同旅行、吃飯、玩遊戲，氣氛親切又溫暖。劉在明感嘆：「雖然已經過了10年，但真的像才過 2、3年一樣。」成東鎰也說：「這真的是無法忘記的作品，所以才能再次把大家聚在一起，都沒變。」

▲▼《請回答1988》合體拍照，朴寶劍特別梳成當年的髮型。（圖／翻攝自十五夜頻道）



影片尾聲，就連飾演「珍珠」的童星金雪也似乎驚喜登場，令現場和粉絲都大為震撼，這期間幾位演員也掉下感性眼淚，演員們再度齊聚氣氛又溫馨又充滿笑聲。最後，全體演員一起拍下紀念照片，留下難忘瞬間。《請回答1988 10 週年》作為tvN 20週年特別企劃預計在12月19日於韓國正式播出。