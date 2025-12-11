ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阮經天爆赴韓「找小20歲女友」
女生最容易忽略的支出黑洞TOP 5
蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

尹恩惠 馮提莫 王宥忻 葉子誠 李彩玟 黃沐妍 崔始源 陳偉霆

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

記者黃庠棻／台北報導

知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM）未演先轟動，入圍第62屆金馬獎七項大獎，更在第9屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」、「最佳男主角」、「觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片」三項殊榮，並於全球各地影展持續累積亮眼評價。

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

官方社群今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮。短短數十秒即引發網路熱烈討論，從視覺氛圍到情緒層次，都讓影迷提前感受到沈可尚獨到的敘事風格與細膩情感鋪陳。《深度安靜》將於2026年3月20日全台上映。

最新釋出的宣傳影片中，張孝全與林依晨飾演的諭明與依庭，在圖書館初相遇。這場戲帶著青澀悸動的邂逅，不僅流露出角色之間純粹的情感火花，也成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落，兩人的情感在無聲中悄悄萌芽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的，是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」兩人時而偷瞄對方，最終忍不住相視而笑，林依晨形容「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」

張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他分享諭明初登場時的狀態是單純而直白的，而這場戲也充滿了即興能量「我們會先和導演討論，但彼此並不知道對方討論了什麼。」

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

因此在一聲Action後，現場會出現一些未知而碰撞出的化學變化。張孝全表示，沈可尚導演不會要求演員一定要照著他的方式表演，反而給予自由發揮的空間「有時候戲走著走著，我們兩個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」

導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

沈可尚也透露角色的背景設定「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，兩人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」表示「我們三人都不知道每個take會出現什麼節奏，因此很仰賴即興。每次不同的節奏，無可預期，這正是曖昧表達的方式。」於是，當張孝全專注繪圖、林依晨隨筆塗鴉時，用聲音傳情的意外，就這樣出現了。

《深度安靜》故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

行動不便的岳父（金士傑飾）搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。

《深度安靜》由風起娛樂有限公司、氧氣電影有限公司出品，鳴花電影有限公司、七日印象電影有限公司、前景娛樂有限公司、三皇生物科技股份有限公司、CITRULLO INTERNATIONAL共同出品，華映娛樂發行，瞿友寧、黃茂昌共同監製，沈可尚執導，堅強卡司集結張孝全、林依晨、金士傑領銜主演，以及馬志翔、丁寧、陳季霞、蔡亘晏聯合演出。《深度安靜》將於2026年3月20日上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

深度安靜林依晨張孝全

推薦閱讀

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

8小時前

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

9小時前

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

7小時前

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

22小時前

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

12/10 07:17

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

6小時前

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

10小時前

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

3小時前

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

7小時前

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

12/10 21:39

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

14小時前

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

12小時前

熱門影音

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD
李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？
朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
AKB48成軍20年神七缺一歸隊　前田敦子大島優子合體回憶殺

AKB48成軍20年神七缺一歸隊　前田敦子大島優子合體回憶殺
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
潔西卡來台必吃火鍋　醬料加了醋喊「好吃」

潔西卡來台必吃火鍋　醬料加了醋喊「好吃」
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

潔西卡也苦惱掉髮！每天檢查排水孔　來台中文受訪喊「我不是懶西卡」

潔西卡也苦惱掉髮！每天檢查排水孔　來台中文受訪喊「我不是懶西卡」

李連杰「不懂當父親」當眾道歉大女兒　和她談心「連5問不知」：忽略了身邊人

李連杰「不懂當父親」當眾道歉大女兒　和她談心「連5問不知」：忽略了身邊人

看更多

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前20

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

25分鐘前42

江南大叔PSY涉違反醫療法「遭警突擊搜查」！　辦公室、車輛全扣押

36分鐘前10

楊皓如移居澳洲「手機剩帳單通知」　親列3點揭不發工作照原因

1小時前0

金馬導演把獎座放爸媽家「帶出門給親戚摸」　10年男友親上陣全裸

2小時前34

Joeman「朝聖TWICE跑錯場地」掀兩派戰翻　錯過彩排大嘆：好虧！

2小時前21

已經約好祝歌！　D.O.親口證實「缺席金宇彬婚禮」：以EXO為優先

2小時前20

翁立友跟五月天阿信都是50歲！　他驚訝發聲：我們成就差太多

2小時前0

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

3小時前20

樂天特級副隊長「一刀掰了20公分長髮」　親自操刀原因曝光

3小時前3

2026高雄跨年晚會全卡司公布　韓國「水彈女王」權恩妃也來了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪
    8小時前3014
  2. 小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁
    9小時前3013
  3. 賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世
    7小時前1212
  4. 尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg
    22小時前47
  5. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    12/10 07:171423
  6. 小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明
    6小時前2820
  7. 柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」
    10小時前8
  8. 77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況
    3小時前87
  9. 余天驚爆罹攝護腺癌胡瓜震驚「看一次少一次」
    7小時前2012
  10. 陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相
    12/10 21:391812
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合