林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

記者黃庠棻／台北報導

知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM）未演先轟動，入圍第62屆金馬獎七項大獎，更在第9屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」、「最佳男主角」、「觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片」三項殊榮，並於全球各地影展持續累積亮眼評價。

▲《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）

官方社群今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮。短短數十秒即引發網路熱烈討論，從視覺氛圍到情緒層次，都讓影迷提前感受到沈可尚獨到的敘事風格與細膩情感鋪陳。《深度安靜》將於2026年3月20日全台上映。



最新釋出的宣傳影片中，張孝全與林依晨飾演的諭明與依庭，在圖書館初相遇。這場戲帶著青澀悸動的邂逅，不僅流露出角色之間純粹的情感火花，也成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落，兩人的情感在無聲中悄悄萌芽。

林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的，是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」兩人時而偷瞄對方，最終忍不住相視而笑，林依晨形容「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」



張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他分享諭明初登場時的狀態是單純而直白的，而這場戲也充滿了即興能量「我們會先和導演討論，但彼此並不知道對方討論了什麼。」

因此在一聲Action後，現場會出現一些未知而碰撞出的化學變化。張孝全表示，沈可尚導演不會要求演員一定要照著他的方式表演，反而給予自由發揮的空間「有時候戲走著走著，我們兩個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」



導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」

沈可尚也透露角色的背景設定「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，兩人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」表示「我們三人都不知道每個take會出現什麼節奏，因此很仰賴即興。每次不同的節奏，無可預期，這正是曖昧表達的方式。」於是，當張孝全專注繪圖、林依晨隨筆塗鴉時，用聲音傳情的意外，就這樣出現了。



《深度安靜》故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。

行動不便的岳父（金士傑飾）搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。



《深度安靜》由風起娛樂有限公司、氧氣電影有限公司出品，鳴花電影有限公司、七日印象電影有限公司、前景娛樂有限公司、三皇生物科技股份有限公司、CITRULLO INTERNATIONAL共同出品，華映娛樂發行，瞿友寧、黃茂昌共同監製，沈可尚執導，堅強卡司集結張孝全、林依晨、金士傑領銜主演，以及馬志翔、丁寧、陳季霞、蔡亘晏聯合演出。《深度安靜》將於2026年3月20日上映。